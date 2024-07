BNG y PSdeG revisan los acuerdos de investidura tras ocho meses de pocos avances

Reunión celebrada esta mañana en Madrid entre BNG y PSOE.

La comisión de seguimiento del pacto de investidura de Pedro Sánchez, firmado el pasado 6 de noviembre entre el PSOE y el BNG, se reunió esta mañana en Madrid por segunda vez en lo que va de legislatura para analizar los avances en las medidas recogidas en el documento, según indican fuentes de la delegación negociadora.

Transcurridos ocho meses desde que se rubricó el pacto, el cumplimiento de las 22 medidas recogidas en el documento ha sido mínimo, si bien ambas formaciones sitúan la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el próximo año, para desbloquear la mayoría de asuntos. Entre ellos, el incremento de las bonificaciones de los peajes para los usuarios de las autopistas AP-9 (Ferrol-Tui) y A-53 (Santiago-Dozón) y avanzar en la gratuidad de ambas infraestructuras.

La delegación nacionalista estuvo formada por el diputado Néstor Rego, la senadora Carme da Silva y Rubén Cela, miembro de la ejecutiva del Bloque, mientras que por el PSOE estuvieron el diputado Rafael Simancas y la parlamentaria gallega Obdulia Taboadela, así como el senador César Mogo. En el encuentro, destacan fuentes conocedoras del mismo, se puso el foco sobre el avance en los trabajos en marcha para culminar la autovía A-54, que unirá Lugo y Santiago, o el incremento de la aportación del Estado al Consorcio de Santiago en un 10 % para inversiones en el mantenimiento, conservación y rehabilitación del casco histórico de la ciudad o para la EDAR de esta ciudad.

También relacionado con capital gallega, se está culminando el procedimiento administrativo para que la estación intermodal lleve el nombre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y se ha iniciado la tramitación para el estudio de la implantación de cercanías y de la conexión ferroviaria entre Lugo y Compostela.

En el ámbito de las infraestructuras, se destaca que los viaductos de la A-6 en O Castro estarán terminados antes de finales del 2024, y existen actuaciones valoradas en más de 12 millones de euros para la A-52, además de mejoras en las N-540, N-120, N-550, N-634, N-525, N-640 y N-541. «O Goberno está a tramitar a elaboración do estudo para a implantación dun sistema de cercanías na Galiza», señala el BNG, que subraya también los avances hacia la modernización de la línea Betanzos-Ferrol y el impulso al baipás de Betanzos.

Se hizo balance de hitos como la culminación del saneamiento de la ría do Burgo y la firma del protocolo para la reordenación de la fachada marítima de A Coruña. La parte socialista de la reunión apunta a un «desenvolvemento do acodo positivo» allá donde la actual coyuntura presupuestaria ha permitido dar pasos, mientras que el BNG reclama «máis axilidade e maior concreción». El Bloque concede que será necesario un nuevo proyecto de presupuestos que recoja «partidas específicas» para realizar buena parte de los asuntos comprometidos, pero interpreta que «existe vontade para executalas».

«En termos xerais, a organización nacionalista constata que existen partes do acordo de investidura que están cumpridas e que se están a cumprir segundo o estipulado, como a continuidade dos abonos de transporte en 2024 ou a suba maior das pensións», expone el Bloque en un comunicado, donde insta al PSOE a «desbloquear as actuacións que se poden executar de forma inmediata, como é o caso das novas bonificacións da AP-9». Ya esta semana, en la entrevista de Néstor Rego para La Voz tras ser ratificado secretario xeral de la UPG, advertía de incluso llegar a organizar «algún tipo de mobilización» si no hay avances en el cumplimiento del acuerdo.