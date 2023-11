El BNG firma el pacto de investidura con el PSOE y acuerda una condonación de deuda similar a la de Cataluña

Europa Press

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha asegurado otro apoyo en el camino a la investidura. El mediodía de este lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha rubricado junto a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, un acuerdo de investidura por el que ambas partes se comprometen a avanzar en distintos compromisos con Galicia que pasan por la condonación de deuda, la creación de cinco nuevos juzgados en materia de violencia de género y rebajas en los peajes, entre otras.

Pontón destacó que «es un acuerdo de investidura» y no de legislatura, por lo que «solo nos vincula con este tema», y dio a entender que el BNG seguirá reclamando las necesidades de Galicia desde las palestras de Madrid.

Preguntada por los flecos pendientes de la negociación de la investidura de Sánchez, Pontón dijo: «No hemos tratado el tema. Parece que las expectativas son positivas, pero no puedo avanzar más», agregó. Tras la firma, atendió a los medios junto al diputado Néstor Rego sin la presencia de ningún representante del PSOE.

El acuerdo de investidura firmado entre BNG y PSOE

Este acuerdo llega en un momento acuciante para el PSOE, que se mantiene a la expectativa de resolver puntos fundamentales en la ley sobre amnistía que ya ha pactado con ERC, pero que Junts mantiene en vilo. Sin embargo, el apoyo de los nacionalistas gallegos está asegurado.

Para Pontón, este acuerdo supone «un impulso muy importante de la agenda gallega en Madrid» y supone además una «garantía de condonación de deuda» análogo al alcanzado con Cataluña. «Este acuerdo va a tener una repercusión directa en la vida de los gallegos» con el recorte del precio en los peajes, la adopción de un servicio de cercanías y la mejora en infraestructuras. «Estamos haciendo el trabajo que no es capaz de hacer el actual presidente de la Xunta», dijo la líder del BNG. «Cualquier gallego sentirá la satisfacción en la mejora de sus vidas», agregó.

Aunque no entró a valorar el contenido del pacto alcanzado con los socialistas, Pontón destacó que «es un motivo de orgullo» haber alcanzado este acuerdo y señaló que es importante «tener una formación gallega con las manos libres» para que la agenda de la autonomía se vea cumplida. «Con el BNG, Galicia gana. Somos capaces de mejorar la vida de la gente», sentenció a la par que agradeció la implicación de los equipos negociadores de su partido y el PSOE.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Besteiro: «É un acordo bo para Galicia» La Voz

El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha apuntado que «a investidura non precisa deste pacto, pero Galicia si». «E iso é o que facemos os socialistas galegos: defender a nosa terra por riba de todo», ha añadido. También ha señalado su compromiso para «traballar duro porque hoxe ábrese un tempo novo en Galicia e é imparable».

Estos son los puntos fuertes del pacto entre el BNG y el PSOE.

Estatus

Compromiso para respetar la condición de nacionalidad. El primer punto del acuerdo alcanzado entre el BNG y el PSOE recoge que tanto el PSOE como el BNG se comprometen a «impulsar, a través do diálogo entre partidos e institucións, as reformas precisas para adecuar a estrutura do Estado ao recoñecemento dos sentimentos nacionais de pertenza», de manera que cualquier cambio en el estatus de comunidad autónoma hacia una nacionalidad histórica se equipararía al alcanzado por otros territorios como País Vasco o Cataluña.

Transferencias

Mayor cesión de competencias regionales. El documento pactado por ambos partidos recoge también la disposición para «avanzar no reforzo da capacidade de decisión do autogoberno galego,mediante a proposta dunha convocatoria da Comisión Mixta deTransferencias Estado-Xunta de Galicia» antes de que acabe el año para terminar de transferir las competencias señaladas en el Estatuto de Autonomía gallego.

Condonación de deuda

Adhesión a las mismas condiciones. El pacto recoge que «en caso de condonacións totais ou parciais da débeda adquirida por comunidades autónomas adheridas ao Fondo de Liquidez Autonómica», se dará lugar al «establecemento de medidas compensatorias análogas para Galicia, no marco das compensacións a aquelas comunidades que non fixeron uso do FLA», en relación a la condonación de la deuda catalana.

violencia de género

Cinco nuevos juzgados. El BNG y el PSOE se han comprometido a la creación de cinco nuevos juzgados de violencia de género en Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol, así como a la «dotación de todos os medios precisos para o seu correcto funcionamento. Os Xulgados de Santiago de Compostela, Lugo e Ourense incluiranse nos Orzamentos Xerais do Estado del 2024».

Carreteras

Nuevos descuentos en la AP-9 y la AP-53. En los Presupuestos Generales del Estado del 2024, se incluirán «novos descontos nas autoestradas AP-9 e AP-53. Incrementaranse os descontos para usuarios superrecorrentes (incluídos os vehículos pesados) na AP-9, do 20 % actual até o 50 %, equipararanse os descontos na AP-53 aos da AP-9». «E seguiremos traballando para conseguir a gratuidade da peaxe», especifica el documento. «Poderemos ir desde Ferrol ata A Coruña, Santiago, Vigo, Tui ou Portugal cun 75 % de desconto nas peaxes. Fomos os únicos que as rebaixamos e agora aínda máis», ha valorado Gómez Besteiro en una nota de prensa.

Actuaciones urgentes. En el mismo campo, el documento firmado entre PSOE y BNG recoge «actuacións en todos os tramos de concentración de accidentes na Rede de Estradas do Estado en Galicia, en concreto na N550, N6 e AC12, na A55, N550 —en esta también se realizará un estudio de seguridad vial—, N551, N555, PO11 e AP9, N-541 'Cerdedo-Cotobade', A 52, N-120 e N-640». También se acometerá la finalización de los tramos pendientes de la autovía Santiago-Lugo y se agilizarán los trabajos en el tramo sentido Madrid del viaducto do Castro en la A-6, que quedará finalizado antes de que acabe el año.

Estudios. A lo largo del 2024, ambas partes se han comprometido a estudiar «actuacións de mellora da N-VI e levaranse a cabo as máis urxentes», así como «a redacción dos proxectos no ano 2024 da variante da Estrada» y buscar «solucións para terminar o segundo tramo do paseo de Marín desde Pontevedra».

Redes ferroviarias

Plan Integral de Modernización da Rede Ferroviaria de Galicia. Ambos partidos se han comprometido a implementar un servicio de Cercanías «tendo en conta as necesidades da infraestrutura, o material móbil e a dispoñibilidade de persoal», priorizando los tramos Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol. También el impulso del Corredor Atlántico en los tramos entre Vigo y la frontera portuguesa, incluyendo la salida sur de Vigo. También se insiste en modernizar la línea Guillarei-Ourense y avanzar en los trabajos para la modernización y electrificación de la línea ferroviaria A Coruña-Lugo entre Betanzos y Lugo.

Lenguas cooficiales

Garantizar la visibilidad pública. Los dos partidos se comprometen con el plurilingüismo «garantindo a presenza normalizada da lingua e das producións culturais galegas en RTVE, así como o incremento das horas de desconexión territorial en lingua galega e a recuperación de Radio 4, emisora exclusivamente en galego».

OTRAS MEDIDAS

Más allá de Galicia. El acuerdo también incluye medidas de alcance estatal, pactados también con otras fuerzas, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. O el mantenimiento del descuento en los abonos de transporte durante el 2024.