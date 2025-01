La Xunta ve un «insulto á intelixencia» el plazo del 2030 para la conexión de alta velocidad con Oporto

El tren Celta que une Vigo con Oporto Lorenzo

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, considera «un insulto á intelixencia» que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comprometa la finalización de la parte gallega de la conexión del AVE a Portugal para 2030 porque «é imposible» dado el estado de los proyectos, pues todavía es necesario aprobar el estudio informativo de la salida sur de Vigo. Aunque Puente no verbalizó el plazo del 2030, sí aseguró que España mantiene sus compromisos respecto a las conexiones transfronterizas con el país vecino.

Mientras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto en Ourense, señaló que Puente «é todo un especialista en polémicas» y le reclamó que «se quere ser crible poña os recursos que hai que poñer, e licite as obras», porque el día que llegue el AVE portugués a la frontera española «a ver como estamos nós». El ministro mostró muy poca fe en que Portugal pueda cumplir los plazos previstos en las tres líneas de alta velocidad que desarrollará casi en paralelo, sobre todo al constatar que las constructoras españolas no están participando en las primeras contrataciones por no estar lo suficientemente bien armadas. El Gobierno luso prevé terminar la conexión Oporto-Vigo en el 2032.

Para el conselleiro Diego Calvo, con competencias en movilidad, el fin de las obras en la parte española no solo no se situará al final de este decenio, sino que cree que se irá al 2034. También hay que tener en cuenta que el plazo del 2030 es más una concesión al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que un plazo técnico sustentado en certidumbres. Calvo cree que suscitar dudas sobre los planes lusos «é unha escapada cara diante para non dar explicacións sobre a falta de compromiso que ten con Galicia e os problemas que existen en alta velocidade e media distancia».

La «jibarización»

Sobre las responsabilidades de los gobiernos del PP en la línea de alta velocidad a Galicia, que el ministro aseguró que estaba «jibarizada» con sus 120 kilómetros en vía única, el portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, aseguró: «Galicia necesita un ministro menos ocupado en estudar a antropoloxía dos pobos indíxenas e máis ocupado en resolver os continuos problemas na rede ferroviaria».