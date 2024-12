Pontón equipara la manifestación contra Altri al Nunca Máis y apunta a un «cambio de ciclo» del PP

Lavandeira jr | EFE

La multitudinaria manifestación contra el proyecto de Altri en Palas de Rei, que según los organizadores congregó a 100.000 personas en Santiago (unas 40.000 según la Policía Local), supone para el BNG una movilización similar a la del Nunca Máis. Y también a las consecuencias que supuso aquella protesta social ante el desastre medioambiental del Prestige. «É a maior mobilización dende o Nunca Máis. Todos sabemos o que signficiou», reflexionó este lunes la portavoz nacional, Ana Pontón, recordando el «punto final» que implicó aquella reacción «a un cambio de ciclo político do PP que pensaba que tiña todo atado e ben atado».

Pontón se mostró «tremendamente orgullosa» por las cifras de asistencia a la marcha en la que participó ayer, acompañada, entre otros, por la alcaldesa de Santiago, la también nacionalista Goretti Sanmartín. «Enchemos as rúas nun clamor social para facer o que non fai o PP: defender os intereses do noso país fronte a multinacional Altri», subrayó, erigiendo al Bloque como muro ante lo que en su organización definen como «bomba ambiental».

La líder nacionalista también dijo estar «convencida» de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «pagará moi caro» su «desleadade e traizón a este país» al mantener su apoyo a la construcción de la factoría en Palas de Rei. Le reclamó así «que se baixe da súa torre de marfil de prepotencia e rectifique», ya que, según expuso, Galicia «non pode ser o contedor dunha macrocelulosa que non queren en ningún lugar». «Non queremos retroceder, queremos avanzar», resumió, recordando el eslogan de la manifestación del domingo: «Altri non, Galiza si».

Besteiro avanza que Altri no contará con los 30 millones del Perte de descarbonización M. Varela

En cuanto a la «convicción» que, minutos antes, expresaba en rueda de prensa el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de que Altri no recibirá los 30 millones que solicita por el Perte de descarbonización, Pontón dijo esperar que el Gobierno central «escoite á cidadanía galega e non ao tándem PP-Altri», de forma que retire cualquier tipo de apoyo a «este proxecto megacontaminante». «O relevante é que conquerimos en Galiza un clamor social contra Altri», reivindicó.