Besteiro avanza que Altri no contará con los 30 millones del Perte de descarbonización

Lavandeira jr | EFE

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mostró este lunes su «convicción» porque el proyecto de la multinacional Altri en Palas de Rei no recibirá los 30 millones de euros que aspira obtener a través del Perte de descarbonización industrial. «Teño a convicción de que esa axuda extraordinaria non vai ser», manifestó esta mañana en rueda de prensa. Lo argumentó cuestionando, de forma retórica, cómo se descarboniza «o que antes non existía».

La compañía portuguesa opta a la cuantía máxima que establece el programa de ayudas diseñado por el Gobierno central para aquellas inversiones destinadas a la descarbonización industrial. Considera que su proyecto en Palas encaja en esta línea de ayudas al producir fibras textiles de origen renovable con emisiones de CO2 significativamente menores que los procesos actuales.

Besteiro puso en duda la viabilidad económica de la factoría de Altri al pretender obtener 250 millones de euros, el 25 % de la inversión total que planea en Palas de Rei, en financiación pública «a fondo perdido». «Xa nese momento expresei (cuando se conocieron esos planes de la multinacional) que olía a chamusquina», respondió el secretario xeral del PSdeG tras la multitudinaria manifestación de ayer en Santiago contra el proyecto, donde la diputada Lara Méndez encabezó la representación de los socialistas gallegos. «É un proxecto que non nos gusta», recordó hoy Besteiro.

Multitudinaria manifestación en Santiago al grito de «Altri non» La Voz

El líder del PSdeG advirtió que esta convicción sobre el rechazo al Perte solicitado por Altri no procede de una comunicación previa del Gobierno. «Todas as axudas que se están transladando deben responder á economíca circular, a descarbonización», continuó Besteiro, elementos que no encuentra en el proyecto de la multinacional portuguesa. Reiteró también su rechazo en el aspecto medioambiental a este proyecto y sus dudas sobre el empleo que promete la empresa, ante un proyecto «totalmente distinto» al presentado en el Parlamento.

Se dirigió así al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para preguntarle si la Xunta financiará con fondos públicos los planes de Altri, precisamente a las puertas de un pleno en el que los socialistas gallegos no podrán participar en la sesión de control, ya que el diputado del grupo mixto asumirá su turno antes de finalizar el actual período de sesiones.

Pontón equipara la manifestación contra Altri al Nunca Máis y apunta a un «cambio de ciclo» del PP M. Varela

Expectación del Gobierno

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, contestó la semana pasada al diputado del BNG Néstor Rego que el ministerio hará con el «máximo rigor» la evaluación para determinar si Altri puede acceder o no a las ayudas del Perte. En la comisión de industria del Congreso, precisó que, en todo caso, el proceso de evaluación ambiental es competencia de la Xunta y el propio ministerio está «expectante» a este análisis. «Aún no sabemos nada al respecto», indicó.

Como ministerio lo que compete, ha remarcado, es analizar los proyectos y su viabilidad «para acceder a líneas de financiación». «Siempre que cualquier empresa cumpla con las condiciones de las convocatorias y con las normas españolas y europeas podrán obtener la financiación», destacó. «Otra cuestión diferente es si obtiene permisos y licencias» en relación con los «impactos ambientales», cosa que ocupa, según ha constatado la secretaria de Estado, a la comunidad autónoma.