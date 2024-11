La Fiscalía recurrirá la sentencia del accidente ferroviario de Angrois para que se exculpe al ADIF

Mario Piñeiro, durante el juicio por el accidente de tren de Angrois PACO RODRÍGUEZ

Tras varios meses de deliberaciones que coincidieron con las ampliaciones de plazo para recurrir la sentencia del accidente ferroviario de Angrois, la Fiscalía de Galicia ha confirmado que recurrirá el fallo que condena al maquinista y al ex director de Seguridad en la Circulación del ADIF a dos años y medio de cárcel por 80 homicidios cometidos por imprudencia profesional grave. El escrito del fiscal reclamará que se absuelva al ex alto cargo del administrador ferroviario, Andrés Cortabitarte, al considerar que la responsabilidad en el descarrilamiento radica en exclusiva en la persona que conducía el tren, Francisco José Garzón Amo, y no en la ausencia de medidas de seguridad que habrían evitado el siniestro en la curva de Angrois.

El Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, en una entrevista en la Cadena Ser, aseguró este domingo que la decisión ya estaba tomada y que la anunciarían en los próximos días, aunque la misma cadena radiofónica la adelantó este lunes. La decisión de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago llega después de que el fiscal encargado de la última fase de la instrucción y del juicio, Mario Piñeiro, retirara la acusación contra el cargo del ADIF en sus conclusiones finales en la última fase de la vista oral. En aquel momento consideró que Cortabitarte no infringió normativa ni procedimiento alguno y actuó de acuerdo con los sistemas de gestión de seguridad adoptados por la máxima autoridad ferroviaria.

Ahora el caso ha recaído en el fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma, después de que Piñeiro fuera nombrado fiscal de Supremo. Roma había llevado la instrucción del accidente -en el que murieron 81 personas, aunque la sentencia solo reconoce como víctimas directas a 80- desde sus inicios en el verano del 2013, y su postura procesal consistió en todo momento en centrar las responsabilidades del descarrilamiento en el maquinista del Alvia. Salvo en la recta final de la instrucción, en el 2017, cuando el juez Andrés Lago Louro imputó a Cortabitarte y Antonio Roma, que se había opuesto a las imputaciones decididas por el anterior instructor, Luis Aláez, decidió no recurrir la decisión. Ahora lo hará en base a las conclusiones genéricas que argumentó la Fiscalía al final del juicio.