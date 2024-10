La Xunta solicitará una reunión con Óscar Puente para solventar los problemas en la red de media distancia de Renfe

Paco Rodríguez

La Xunta solicitará una nueva reunión con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con quien el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ya se citó en junio para trasladarle la necesidad de contar en el Gobierno gallego con una interlocución directa con Renfe, dados los retrasos e incidencias que lastran sus servicios en Galicia. «Non foi así, non nos explican cales son os problemas que están a ter no tráfico interior de Galicia», lamenta Calvo, que volverá a reclamar contar con ese enlace con la compañía. No será la única solicitud de entrevista. Fuentes de la Consellería de Presidencia consultadas avanzan que reclamarán también un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar los problemas que sufre la red de media distancia en Galicia y también en la conexión de AVE y alta velocidad con Madrid.

«Na media distancia non se recuperaron a día de hoxe as frecuencias que había antes do covid. Ademais, eliminaron a dobre composición, é dicir, o número de vagóns en cada expedición. Non renovaron a oferta dispoñible, por iso hai os problemas que hai», diagnostica el conselleiro ante el colapso que los viajeros denuncian en los trenes de media distancia de Renfe que circulan en Galicia. Los problemas se han intensificado desde el mes de septiembre, una vez iniciado el curso escolar y la vuelta de vacaciones para la mayoría de trabajadores, y se han visto agravados en las últimas semanas debido a la nueva estrategia de Renfe de no ofertar sus billetes a partir de dos meses vista. Los usuarios califican la situación de «desastre» ante un servicio «escaso y malo», condicionado no solo por la falta de material rodante sino también de personal: «La oferta está muy por debajo de la demanda en muchas frecuencias».

Diego Calvo también alerta de que «de nada vale» la puesta en funcionamiento de dos trenes AVE con Madrid si estos permanecen parados, tal y como le ocurrió este jueves al presidente Alfonso Rueda en Ourense, camino de Chamartín. «Levamos de maio a outubro con problemas diarios en máis do 90 % das expedicións e non nos din absolutamente nada», continúa el conselleiro. Ambos problemas que afectan a la red ferroviaria gallega serán centrales en las reuniones que la Xunta pretende mantener con el secretario de Estado y con el ministro Óscar Puente, quien fue reprobado en el Parlamento gallego a principios de septiembre con los votos a favor de PP y BNG, y la abstención del PSdeG. En el Congreso, el titular de la cartera de Transportes también fue reprobado a partir de una iniciativa del PP debido a su «incapacidad para solventar el caos ferroviario en los servicios esenciales para la vida de los ciudadanos».

El BNG reprueba al ministro Óscar Puente en Galicia, pero no lo hace en Madrid solo un mes después Manuel Varela

Durante la jornada de este jueves, una vez se pusieron a la venta los billetes de media distancia hasta el 5 de diciembre, tanto la web como la aplicación de Renfe sufrieron problemas para atender la alta demanda. A las 12.40 de ayer, según recoge Europa Press, había más 21.904 usuarios intentando coger, con su abono, un billete de tren para el mes de noviembre. Además, había ya trenes completos desde las siete de la mañana, y fueron agotándose a lo largo de la mañana, sobre todo los de la tarde del viernes y los de la jornada del domingo, al coincidir con la vuelta de los estudiantes tanto a casa como, posteriormente, a sus residencias de estudio. «Sin segundas composiciones ni calendario en Navidad. Ya lo preveíamos, pero no nos podemos resignar», manifestaba ayer Iria Méndez, miembro de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia.

A pesar de los problemas que evidencia el servicio, Renfe no tiene previsto incrementar su oferta de plazas o frecuencias en Galicia. La compañía sostiene que ya en septiembre habilitó la doble composición en varias frecuencias, con 7.300 plazas más, si bien no lo hizo en las mismas previas al verano, como la que parte de A Coruña hacia Vigo a las 9.00 horas. A lo largo del 2023, el eje atlántico contó con más de 5,3 millones de usuarios, y el servicio entre A Coruña-Santiago-Ourense tuvo cerca de 1,5 millones. En total, unos 7 millones de clientes, un 43 % más que el año anterior.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

De Galicia a Extremadura

Renfe anunció este miércoles que la ruta entre Galicia y Madrid incorporará, a partir del 5 de noviembre, dos trenes AVE S106 que entrarán en circulación en este corredor y que sustituirán a dos de los anteriores servicios Alvia, en la conexión Vigo-Madrid. El futuro destino de ese material rodante podría ser Extremadura, tal y como apuntó ayer el diputado socialista César Ramos, que avanzó la puesta en funcionamiento de una frecuencia de Alvia entre Madrid y Plasencia a las 18.16 horas.

Desde la compañía responden que, ya en abril, empezaron a reubicarse los trenes liberados por la llegada de los S106 para sumar más de 20.000 plazas semanales en nueve comunidades autónomas, entre ellas, Extremadura. Esa redistribución de la flota no afecta a Galicia, ya que es donde se están sustituyendo los Alvia. Así, circularán diariamente entre Galicia y Madrid seis AVE S106, cuatro AVE S112, dos Avlo y diez Alvia. Renfe aumenta desde ese día la oferta total de plazas en el corredor Galicia-Madrid con 2.500 extra a la semana, al ampliar la capacidad de butacas (casi el doble) con el cambio de los trenes Alvia a los nuevos AVE. En total, la oferta semanal pasará a ser de cerca de 54.000 plazas.