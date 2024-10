Billetes agotados y lista de espera para comprar en Renfe tras habilitarse la venta de los media distancia

Jóvenes esperando el tren en la estación de Santiago (foto de archivo) Xoán A. Soler

Un día después de habilitar la venta de billetes para noviembre y diciembre en las rutas desde Vigo y A Coruña hacia Madrid, Renfe hizo lo propio hasta el 5 de diciembre en los servicios de media distancia de Galicia, aunque sin notificación previa a los usuarios. A pesar de ello, a las 7.30 de esta mañana había ya trenes completos en la web de la compañía. A media mañana de este jueves, tampoco era posible adquirir un asiento entre Vigo y Santiago en la segunda quincena de noviembre. «Esto es una vergüenza: más de una hora de espera para comprar un billete con el bono. Cada día peor que el anterior», se quejaba esta mañana un usuario en la red social X.

Este miércoles, ante la imposibilidad de comprar billetes más allá del 5 de noviembre (ahora solo se ha prorrogado un mes más), Iria Méndez, de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, mostraba su «asombro» porque el servicio no estuviese disponible a apenas dos semanas. «Estamos preocupados, porque no nos dicen nada y lo mínimo que pedimos es que reaccionen», reclamaba la usuaria a Renfe y al Ministerio de Transportes, quien también lamentó la supresión de frecuencias que no se han recuperado aún o los servicios de doble composición, es decir, con dos trenes unidos, que han desaparecido.

Sin aumentar la oferta

Un ejemplo es el ferrocarril de media distancia que sale a las 9.00 de A Coruña a Vigo, y que antes del verano partía con doble composición. Sin embargo, esta no se ha repuesto aún y tan solo circulan cuatro vagones, por lo que las plazas se agotan con rapidez. Renfe recuerda que en septiembre se habilitó esa composición en otras frecuencias, con 7.300 plazas más, pero que no está previsto ampliar la oferta. Méndez protesta que la doble composición en los trenes aparece en una frecuencia concreta y después se traslada a otra, generando aún mayor incertidumbre entre los usuarios. «Hay muchas causas al colapso de la media distancia», lamenta.

Los diputados de Sumar Galicia en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y Manuel Lago, mantuvieron ayer una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que trasladaron la preocupación de los viajeros gallegos. El ministro se mostró receptivo a las demandas, que incluían también asuntos como el futuro de la AP-9, pero sin producirse por ahora avances, explican fuentes presentes en la reunión.

A lo largo del 2023, el eje atlántico contó con más de 5,3 millones de usuarios, y el servicio entre A Coruña-Santiago-Ourense tuvo cerca de 1,5 millones. En total, unos 7 millones de clientes, un 43 % más que el año anterior.

Dos nuevos AVE

La ruta entre Galicia y Madrid incorporará, a partir del 5 de noviembre, dos AVE S106 que entrarán en circulación en este corredor y que vendrán a sustituir a dos de los anteriores servicios Alvia, en la conexión Vigo-Madrid. De esta forma, las 22 circulaciones diarias ofertadas entre Galicia y Madrid, tanto de ida como de vuelta, se prestarán con seis AVE S106, cuatro AVE S112, dos Avlo y diez Alvia. La compañía aumenta desde ese día la oferta total de plazas en el corredor Galicia-Madrid con 2.500 extra a la semana, al ampliar la capacidad de butacas (casi el doble) con el cambio de los trenes Alvia a los nuevos AVE. En total, la oferta semanal pasará a ser de cerca de 54.000 plazas.