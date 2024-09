Segunda reunión entre Sánchez y Rueda en dos años, con la financiación como tema clave

La única reunión entre Pedro Sánchez y Alfonso Rueda, en julio del 2022. Fernando Calvo

Alfonso Rueda vació ayer su agenda para preparar la entrevista que hoy mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de la Xunta distribuyeron un pequeño vídeo en el que aparecía preparando el encuentro en su despacho de la residencia oficial de Monte Pío, en Santiago. «Galicia é a única prioridade», decía el mensaje que acompañaba las imágenes. El mandatario gallego le da una máxima prioridad a un encuentro casi inédito: su anterior y hasta ahora única entrevista con Sánchez data del 29 de julio del 2022. Por esa excepcionalidad decidió posponer un viaje oficial a Brasil —el primero al exterior de esta legislatura— que iba a comenzar hoy.

Pese a todo, no es la cita que la Xunta quería. En mayo, tras ser reelegido, Rueda solicitó una entrevista para hablar de los intereses de Galicia. El presidente se la concedió a los nuevos gobernantes del País Vasco y Cataluña, Imanol Pradales (PNV) y Salvador Illa (PSC), respectivamente, aunque sus elecciones fueron después, pero no al titular de la Xunta. Lo recibe ahora, en la ronda de contactos general que mantendrá con todos los mandatarios autonómicos con un tema clave, la financiación de las comunidades, abierto tras el acuerdo del PSC con los independentistas catalanes de ERC para que votasen la investidura de Illa a cambio de un concierto económico para Cataluña.

Preparando a renunión de mañá co presidente do Goberno central. Galicia é a única prioridade pic.twitter.com/thG4SOGN31 — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) September 19, 2024

La financiación es el tema de fondo, pero Rueda se ha comprometido a tocarlo solo para pedir al presidente que lo negocie en un marco multilateral. El primer punto de la propuesta de orden del día que ayer envió la Xunta a la Moncloa dice: «Necesidad de reforma de la financiación autonómica, negociada de manera multilateral, y convocatoria de la Conferencia de Presidentes». El Gobierno gallego entiende que las negociaciones bilaterales podrían acabar en medidas discriminatorias según los territorios, y de ahí su rechazo.

Primer barón del PP

La exigencia de una negociación multilateral fue adoptada por todos los barones del PP en la cumbre que mantuvieron el 6 de septiembre. Rueda será, a las 12.30 horas, el primero de ellos en entrevistarse con Sánchez. Lo seguirá, a las 16.00 horas, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Después de cada uno de ellos hablará el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que podría destacar las diferencias entre sus posturas, si las hay.

Más allá de la financiación, la Xunta ha propuesto otros cuatro bloques para el encuentro: infraestructuras, con «especial referencia» a la salida sur de Vigo y la conexión de alta velocidad con Portugal, el traspaso y gratuidad de la AP-9, la planificación eléctrica y el impulso al corredor atlántico de mercancías; proyectos industriales y transición verde, con un punto destacado sobre los «fondos europeos que permanecen sin movilizar por el Estado»; transferencias de competencias pendientes, entre ellas las de gestión del litoral, que Galicia tiene avaladas por el Tribunal Constitucional, y un último punto de «cuestiones prioritarias», entre las que figuran la sanidad pública, el sistema de dependencia, la política de vivienda, el impulso a los sectores primarios o el xacobeo del 2027.

Esa es la agenda planteada por la Xunta, propia de un encuentro monográfico entre el presidente del Gobierno y el de una autonomía. Rueda ha insistido estos días en que irá al encuentro de «buena fe» y con el ánimo de «aprovechar el tiempo» para llegar a acuerdos.

Un primer encuentro cordial, pero con gran parte de los compromisos adquiridos sin materializar

El primer encuentro entre Alfonso Rueda y Pedro Sánchez se celebró dos meses y medio después de que el primero fuese elegido presidente por el Parlamento de Galicia, tras la renuncia de Alberto Núñez Feijoo para liderar la oposición y al PP.

Fue una reunión de hora y media. El jefe del Ejecutivo no compareció después de ella, pero sí lo hizo Rueda, quien destacó el tono «cordial» de la entrevista y el «buen conocimiento» que Sánchez tenía de los temas a tratar. En la mayoría de ellos, señaló el titular de la Xunta, hubo compromiso de avances, pero no siempre se han materializado.

El propio dirigente del PP señaló esta semana tres asuntos que le volverá a presentar. Uno de ellos es la financiación para la planta de fibras textiles y celulosa que Altri proyecta en Palas de Rei. La discusión sobre ese tema se producirá solo unos días después de que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, haya anunciado su rechazo a la planta. Antes de las elecciones autonómicas, socialistas y BNG, que también se opone, votaron a favor del proyecto en el Parlamento gallego.

Otro tema que quedó pendiente fue la creación de un organismo conjunto para implantar la alta velocidad ferroviaria y coordinar las obras de infraestructuras. En el encuentro de hace dos años tuvo protagonismo el retraso de los trenes Avril, que el Gobierno había comprometido para aquel mes de julio y que finalmente llegaron este año.

El tren volverá a estar presente hoy por los frecuentes problemas que presenta la red en Galicia, los compromisos pendientes sobre la implantación de las cercanías o el impulso al corredor atlántico de mercancías.

Por último, explicó Rueda, ambos presidentes acordaron hablar antes de tomar una decisión sobre la ley del litoral, que el Gobierno central rechazaba. Al final, el Ejecutivo la recurrió al Constitucional, pero no tuvo éxito. Ahora hay que llevarla a la práctica, y la Administración central debe transferir a Galicia los medios para ello.

La gestión de los fondos europeos Next Generation es otro de los asuntos que se discutió en el 2022 y se volverá a discutir ahora. La Xunta quiere que el Gobierno descentralice la gestión de unos 18.000 millones de euros a las comunidades para facilitar que se cumplan los plazos de ejecución.

Ana Pontón pide que se concrete una quita de la deuda gallega

Por segunda vez en apenas 24 horas, Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque, pidió a Rueda que rectifique y lleve a la reunión de hoy con Pedro Sánchez la quita de la deuda. «O servilismo de Rueda co PP de Madrid chega a tal nivel que está disposto a desaproveitar ese acordo por intereses de partido, aínda que iso supoña facerlle perder centos de millóns aos galegos as galegas. Estamos ante o presidente da Xunta máis desleal da historia, que non lle importa prexudicar a Galiza para beneficiar os intereses do PP. Para Rueda, o primeiro é o PP», insistió la portavoz nacionalista.

Para la líder de la oposición, estamos ante una tesitura «inédita» y «disparatada» porque «ningunha persoa á que lle ofrezcan reducir un 20 % sua hipoteca diría que non», insistió Pontón a modo de ejemplo.

La portavoz del Bloque recordó que, en el que acuerdo que suscribió su formación con el PSOE para la investidura de Sánchez, se establece que a Galicia se le tenga que condonar la deuda exactamente igual que al resto de comunidades. Según Pontón, el presidente gallego, en vez de trabajar para que se cumpla, está boicoteándolo, porque primero es obedecer a los intereses de Feijoo que a los de los ciudadanos gallegos. La líder del BNG sostuvo que el PP triplicó durante su mandato la deuda pública de Galicia, que alcanza los 14.297 millones, según el Banco de España, y que su pago es, a día de hoy, la tercera partida de gasto de los presupuestos

Besteiro asegura que Sánchez irá con la mano tendida

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, mostró ayer su convencimiento de que Pedro Sánchez irá a la reunión con Alfonso Rueda con la mano tendida y dispuesto a ofrecerle a Galicia una mejora en su sistema de financiación que permita atender sus especificidades.

«A pregunta é que papel vai facer o presidente da Xunta, se vai facer seguidismo do líder do PP ou vai traballar na defensa dos intereses dos galegos», insistió Besteiro, quien sostuvo que si él fuese presidente de la Xunta negociaría una quita de la deuda.

En relación a este punto, el secretario xeral del PSdeG sostuvo que la postura defendida por Rueda es abiertamente «antigalega» porque no se puede decir que a Galicia no le interesa una rebaja de su nivel de deuda. «Eu agardo que o líder dos populares galegos manteña unha actitude máis positiva e vaia ao encontro disposto a falar de máis cousas ademáis do que lle diga Feijoo», criticó Besteiro.

El portavoz socialista en el Parlamento gallego, además, criticó a las comunidades gobernadas por el PP, porque mientras presumen de bajar impuestos en sus territorios —como Galicia, Andalucía y Madrid, dijo—, después le piden al Gobierno central más recursos. Una postura que calificó de «hipócrita» porque la revisión del modelo, insistió, debe hacerse en base a la corresponsabilidad fiscal y la cogobernanza, tal y como se está haciendo ya con los fondos Next Generation.