Incendios

Tanto el líder gallego como el jefe del Ejecutivo coincidieron en la necesidad de apartar los incendios y sus consecuencias del debate político. Rueda recodó que la Xunta ya ha aprobado el primer decreto de ayudas, y solicitó al jefe del Ejecutivo la misma diligencia en las subvenciones que correspondan al Gobierno central, independientemente de que se declare o no zona catastrófica a los lugares afectados. El presidente de la Xunta calificó de «desafortunadas» las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que dijo que algunas comunidades han tenido que recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por no haber hecho «sus deberes» en materia de prevención de incendios. El líder gallego aseguró que cuando llega la UME, que «es de todos los españoles» hay un «trabajo previo» de los servicios de extinción en Galicia que no debería ser criticado.

Las ayudas de la Xunta a los afectados por los incendios superarán los nueve millones de euros X.G.

Infraestructuras

Respecto a las infraestructuras, Rueda precisó que se ha incumplido el compromiso de que en el mes de julio el AVE llegara a todas las ciudades gallegas. Según el Gobierno, se debe a un problema en contratación con Talgo. «Podemos entender las razones, pero no que no se nos informe», señaló el presidente de la Xunta, entre otras cosas porque los operadores turísticos deben saber con qué disposición cuentan. El Gobierno y la Xunta crearán una mesa de seguimiento sobre la evolución de ese contrato y otra sobre la caída del viaducto en la A-6, además de avanzar en la transferencia de la AP-9 que está en marcha pero, según Rueda, «va lentísimo».