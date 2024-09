Rueda vuelve a la Moncloa dos años y un mes después con una agenda casi igual

Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de la Xunta. XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda volverá este viernes al palacio de la Moncloa para entrevistarse por segunda vez con Pedro Sánchez. Habrán pasado dos años, un mes y 20 días desde su primera y única entrevista. El titular de la Xunta dijo entonces que fue «cordial», pero sus resultados, analizados a tiempo pasado, no fueron abundantes. Rueda reconoció ayer que volverá a llevar asuntos que ya le presentó entonces y destacó tres: la financiación de los nuevos proyectos industriales, entre ellos la planta de Altri en Palas de Rei; el desarrollo de un órgano conjunto para la implantación de la alta velocidad ferroviaria y las nuevas infraestructuras; y la cesión de los medios para la gestión del litoral gallego por la Xunta.

Ese tercer asunto es un buen ejemplo de la difícil relación que se ha establecido entre la Xunta y el Gobierno. Rueda recordó que en el 2022 ambos acordaron hablar antes de tomar alguna decisión sobre la ley del litoral, que la Xunta promovía contra la opinión del Ejecutivo. Pero sin que mediase conversación alguna, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado este año. Las competencias siguen sin ser transferidas pese a la sentencia del Tribunal Constitucional.

La desconfianza generada por ese y otros desencuentros llegará viva al viernes. El propio Rueda lo hizo evidente ayer cuando se le preguntó si el encuentro ya está confirmado de forma oficial. «A confirmación terá que facela quen convoca», dijo antes de añadir que «sería unha sorpresa maiúscula» que la reunión no se produjese y también que no se respetase —«porque as formas en política son importantes»— el orden de aprobación de los estatutos para las reuniones con los presidentes autonómicos.

Sin orden estatutario

Pero esa última sorpresa se confirmó ayer mismo. Porque al contrario de lo anunciado por la Moncloa, el orden estatutario no se aplicará. El primero en reunirse con Sánchez será el lendakari, Imanol Pradales (PNV). No hay novedad: el estatuto del País Vasco fue el primero en aprobarse. El segundo debería ser el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), pero no irá por motivos de agenda. Se da la circunstancia de que la ronda de reuniones con los presidentes tiene como fondo el acuerdo entre el PSC y ERC para que los independentistas apoyasen la investidura de Illa a cambio de un concierto económico para Cataluña,

La tercera comunidad que aprobó su estatuto de autonomía fue Galicia, pero la Moncloa ha adelantado a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que fue la cuarta. No han trascendido los motivos del cambio. Es posible que el dirigente andaluz tuviese la agenda comprometida por la tarde, que es cuando Sánchez recibirá a Rueda, pero cabe recordar que el presidente de Galicia también la tenía llena: pospuso un viaje institucional a Brasil que iba a iniciar el viernes para acudir al encuentro con el presidente.

Sánchez, además, no ha recibido a Rueda desde que fue reelegido en febrero. Sí se ha visto con Pradales y con Illa, que también tuvieron elecciones, pero después de las gallegas. Con ellos mantuvo reuniones monográficas sobre los problemas de sus comunidades. No ha sido así con Galicia, cuyo presidente será recibido en medio de una ronda múltiples de contactos con un fondo muy distinto, el de la financiación.

Rueda, al igual que Moreno Bonilla, insistió en que no negociará de forma bilateral con Sánchez. Si el líder del PSOE lo intenta le dirá que «non é o foro». El presidente de la Xunta sostiene que esa negociación debe darse en un marco multilateral, con todos los mandatarios autonómicos. Eso fue lo acordado por todos los presidentes populares en la cumbre de hace una semana.

Rueda quiere tratar los tres asuntos citados y también de la gestión de los fondos europeos, la política industrial, la transferencia de la AP-9 y las infraestructuras. Aunque por ahora no se ha confirmado el orden del día.

Pese al clima de desconfianza, dijo que habrá avances si la reunión es de «boa fe». Añadió que le interesa «chegar a acordos» y que espera que el resultado «sexa diferente» al del 2022. Y dará cuenta del resultado del encuentro en O Hórreo porque «si se debe gobernar contando co parlamento». Fue una respuesta indirecta a Sánchez, que dijo que gobernará «con o sin apoyo» del legislativo.