PP y BNG se enfrentan por Venezuela en una comparecencia de la Valedora do Pobo: «Son cómplices do ditador Maduro»

La valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, compareció esta mañana en comisión parlamentaria tras presentar la semana pasada el informe de actuación de la entidad que preside y que el año pasado abrió 16.417 expedientes de queja frente a los 10.143 del año anterior. Tras las intervenciones de los representantes del grupo mixto, PSdeG y BNG, la viceportavoz parlamentaria y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, inició su turno valorando que la institución tiene como fin estatutario y legal la «defensa e protección dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas», misión que contrapuso a la inestabilidad democrática que denunció en Venezuela, a cuyo pueblo mando «todo o apoio» de su partido por «sufrir a opresión do réxime ditatorial de Nicolás Maduro». Pasó entonces a condenar «a actitude do Goberno de España e os partidos que o apoian, como os comunistas do BNG», por ponerse «do lado do ditador» y ser incapaces de denunciar la «vulneración de dereitos humanos e fundamentais», acusando al Ejecutivo y a los nacionalistas de ser «cómplices da chantaxe» del régimen venezolano.

Las palabras de la número dos de los populares gallegos enfadaron al diputado del BNG, Óscar Insua, quien solicitó a la presidenta de la comisión, Elena Candia, responder a Prado acogiéndose al artículo 76 del reglamento por afectar al «decoro e dignidade» hacia su grupo parlamentario. «É unha cuestión que non estaba no orde do día», argumentó Insua, cuya petición fue rechazada, lo que también molestó al diputado, quien reprochó a Candia su escasa «marxe de interpretación» del reglamento.

Una vez finalizada la comparecencia de Fernández Galiño, e iniciado el siguiente asunto en la agenda sobre el debate y votación del proyecto de modificación del reglamento de la Valedora do Pobo, Insua aprovechó para responder a Prado negando las acusaciones. «Iso é totalmente mentira e, aparte, non se pode demostrar», empezó, devolviendo a la diputada popular que, según «os papeis da CIA de Estados Unidos», fue el expresidente José María Aznar quien sí participó en un intento de golpe de Estado en Venezuela. «Iso si que é ir en contra dunha democracia dun Estado», terció.

La polémica continuó minutos después en el turno del PPdeG, cuando Paula Prado subrayó que los nacionalistas se situaron «do lado do ditador» al ser incapaces de «condenar a vulneración de dereitos humanos fundamentais do réxime». «Incluso son cómplices do chantaxe ao que somete ao réxime bolivariano a aqueles que non están co ditador», añadió la diputada, pasando a mostrar las fotos del líder opositor Edmundo González, exiliado en España, en las que aparece en la embajada española en Caracas junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Recordó que dos miembros del BNG acudieron como observadores internacionales a las elecciones venezolanas (la diputada Montse Prado y Rubén Cela, miembro de la ejecutiva) y publicaron a continuación un comunicando respaldando la victoria electoral de Maduro.

«Hai máis de 30.000 galegos vivindo en Venezuela e hai máis de oito millóns de venezolanos que saíron do país pola opresión do réxime ditatorial que vostedes apoian», reprochó Prado, que desarrolló que los nacionalistas son tratados a «corpo de rei» en Venezuela porque comparten con el chavismo «ideoloxía comunista, o bolchevique e bolivariana». «Señor Insua, asuman a súa ideoloxía, non pasa nada. Dígano claramente, quítese ese disfraz que se puxeron nas eleccións autonómicas e digan claramente o que son o que vostedes apoian», le instó.

Trámites presenciales

La valedora do Pobo, en su comparecencia, comentó varias recomendaciones a la Xunta y el resto de instituciones para que velen por garantizar el derecho a realizar trámites administrativos de forma presencial y no limitarlos a la vía telemática, así como a promocionar y ofrecer esta información de forma clara a la ciudadanía. También abogó por reformar la normativa sobre la valoración de discapacidad para favorecer a las mujeres víctimas de violencia de género, incluso si todavía no tienen iniciado el procedimiento que les reconoce esta condición.

Además, ha reclamado a la administración «dilixencia» y que otorgue «prioridade» a las valoraciones de personas con fibromialgia, una dolencia que afecta en su mayoría a mujeres.