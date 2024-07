El BNG reconoció el anuncio del resultado de las elecciones en Venezuela: «Saudamos o reelecto presidente Nicolás Maduro»

Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso y secretario xeral de la UPG, con la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón. Sandra Alonso

El BNG ha celebrado la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. «Saudamos o reelecto presidente da República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro», afirmaron los nacionalistas, deseándole al pueblo venezolano un futuro «de paz e prosperidade».

En un mensaje en la red social X, los nacionalistas también han señalado que observan «con preocupación a desestabilización social» que, han afirmado, «parecen buscar para Venezuela diferentes axentes do interior e do exterior dese país», a partir del «cuestionamiento do resultado electoral».

«A experiencia do golpismo político é infelizmente longa nese continente, cada vez que as urnas se manifestan de forma diferente ao que desexan os grandes poderes. Hoxe, como sempre, defendamos a paz, a democracia, os dereitos e dexeitemos a violencia», concluyen.

Un día antes, el lunes, la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, reconoció los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral: «O pobo de Venezuela decidiu. O PP e a Iberosfera xa poden mastigar allos».