Edmundo González aclara que no fue coaccionado por el Gobierno de España para su exilio

El líder opositor en Venezuela y candidato a la presidencia de su país en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, emitió este jueves un comunicado desde Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asilo en este país.

«No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos», dice en un comunicado en que comienza con una justificación: «Ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español», reza.

En este sentido, resaltó que las gestiones «fueron supervisadas y facilitadas» directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, lo que aseguró «en todo momento» su «bienestar» y «libertad de decisión». «Con esta declaración, espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los Derechos Humanos», ha zanjado.

El comunicado que difundió Edmundo González.

El propio Albares ha agradecido al opositor venezolano su defensa «de la verdad frente a las calumnias e injurias» contra España, cargando contra el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijoo, por haber acusado al Gobierno de «ocultar» las «coacciones» al líder venezolano y exigir la dimisión del ministro, así como el reemplazo del embajador de España en Caracas, Ramón Santos.

«Hay momentos para ser oposición y otros en los que hay que ser un solo país. España está comprometida con la democracia y derechos humanos», ha escrito Albares en un mensaje en la red social X.

Cruce de acusaciones previo

El comunicado llega después de la escalada de tensión entre Gobierno y el PP por la crisis de Venezuela. El principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y del embajador de España en Caracas después de que el opositor Edmundo González asegurara que «firmó bajo coacción» un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro y renunciando a ejercer actividades políticas en España.

Caracas obligó a González a reafirmar el triunfo de Maduro a cambio de su salida La Voz

«El presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión ni entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador», ha señalado el presidente del PP desde Roma donde se ha reunido con la primera minitra del país, Giorgia Meloni. En un mensaje directo a Pedro Sánchez, Feijoo ha pedido explicaciones al jefe del Ejecutivo: «Si está con la democracia, estaré con él; si está con la dictadura, me tendrá en frente».

Desde Bruselas, el titular de Exteriores no tardaba en replicar a Feijoo asegurando que ni el embajador español ni el Gobierno de Pedro Sánchez han participado en «ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el Ejecutivo de Venezuela», afirmaba tajante Albares. El máximo responsable de la diplomacia española incidía en que el embajador había cumplicado órdenes y que el Ejecutivo no había participado en ninguna negociación política. «No hubiéramos aceptado ninguna contrapartida política», ha insistido, incidiendo en que los únicos contactos con el Gobierno venezolano fueron «exclusivamente» para garantizar la salida del líder opositor del país. «Exijo al señor Feijoo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado España y que ha lanzado acusaciones de cosas que son absurdas pero tremendamente injuriosas», ha remachado.

Se refería al eurodiputado y responsable internacional del PP Esteban González Pons que había acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar «implicado en el golpe de Estado» en Caracas. Las palabras de González Pons han desatado la inmediata reacción en Ferraz para pedir su dimisión «inmediata». «Las acusaciones que realiza son de tal gravedad que dudamos que sea consciente de lo que está diciendo», apuntan fuentes socialistas.

El candidato opositor venezolano, Edmundo González, se reunió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo ZIPI | EFE

Una posición respaldada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien describió la labor diplomática del Ejecutivo español como «impecable» y señaló que el dirigente popular había perdido «toda ética respecto a lo que tienen que ser las relaciones entre aquellos que, aunque discrepen, tienen obligación de ponerse de acuerdo los políticos y también entre países».

Pons, en una entrevista en EsRadio, afirmaba que el Gobierno está implicado en una operación para convertir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un «dictador por tiempo indeterminado» al haber sido «cómplice» del «chantaje» al candidato opositor Edmundo González Urrutia para que se marchara de su país. González Pons también se había referido a la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la salida de Venezuela de Edmundo González, Pons, al que señala como «urdidor» de «un plan en el que ha comprometido al Gobierno de España» al que ha calificado de ser «la más sucia de la historia reciente de la diplomacia española».

Maduro niega la denuncia de coacción y dice que González Urrutia le pidió «clemencia»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que Edmundo González Urrutia le pidió «clemencia» para salir del país, al tiempo que negó que haya habido algún tipo de coacción por parte del Gobierno contra el antichavista para concretar su exilio hacia Madrid.

«Me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, (que) no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no se qué», dijo el mandatario durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. Maduro reiteró este jueves que no hubo presiones, sino que, como ha dicho el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se trató de una negociación cordial, solicitada por González Urrutia.

«Nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores. Yo no se qué va a salvar porque ya su moral la perdió para siempre, y aquí estamos los venezolanos que sí estamos en Venezuela dispuestos a seguir trabajando por esta tierra, por esta patria, por la paz, por la vida y por el desarrollo real de nuestra república», subrayó el líder chavista.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez dijo este jueves que la misiva en cuestión fue una «capitulación» del opositor, que ha denunciado fraude en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que aún se desconocen de manera desagregada.

El propio presidente de la Asamblea Nacional ha difundido grabaciones con las voces distorsionadas de la reunión que se produjo en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez. En un fragmento de la reunión se habla de la preocupación de que se proclamen gobiernos en el exilio y se escucha a González asentir al escuchar el caso de Dinorah Figuera. «Ir a proclamar un gobierno no está en la agenda de Edmundo», dice el interlocutor del opositor.

Rodríguez ha asegurado en una rueda de prensa que notaron en González Urrutia una cierta «desesperación» por irse de Venezuela a España «ese mismo día», ya que apareció vestido informalmente. «No es otra cosa que una huida de una determinada responsabilidad que él se arrogó a sí mismo y algunos venezolanos se lo alientan», ha aseverado, en referencia a su salida del país.

De la misma forma, ha dado la razón al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, alegando que «la negociación del Reino de España con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a los términos de el viaje del avión». «No se inmiscuyó», ha agregado.

El presidente de la Asamblea Nacional ha revelado que existe otro documento, firmado de su puño y letra, en el que el candidato opositor venezolano pide que se respeten sus bienes, así como los bienes de su familia.

«Yo no tuve ningún problema en firmar esa carta porque esas son garantías que le otorga la Constitución a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La gente tiene derecho, a menos que cometa un delito, al resguardo de sus bienes, de sus residencias, de sus vehículos», ha señalado.

Asimismo, Rodríguez ha negado que «irrumpieran» en la residencia del embajador español. «Nosotros somos gente decente, educada (...) Nosotros tocamos el timbre y amablemente nos abrió el personal de seguridad», ha dicho.

Tras ello, ha asegurado que «queda claro» que la conversación con González se produjo «en tono amable y respetuoso» y sin «ningún tipo de coacción», algo de lo que «es testigo de excepción» el propio embajador español.