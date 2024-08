Los cambios del mir que permitirán formar a más médicos de familia: sin nota de corte y con más centros de salud para acogerlos

Entrada al examen mir en la Facultad de Medicina el pasado mes de enero XOAN A. SOLER

La mayoría de las comunidades autónomas llevan años pidiendo al Ministerio de Sanidad que cambie algunos aspectos del examen mir y que flexibilice la acreditación de unidades docentes y plazas, es decir, que permita formar a más médicos fundamentalmente de la especialidad de medicina familia y comunitaria, muy deficitaria en España.

Algunas de estas peticiones vienen del año 2018, cuando se acordó en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este verano, por fin, el Gobierno ha acometido varios cambios que en teoría pueden permitir que en lo próximos años haya más especialistas para la atención primaria. Si tienen o no éxito el tiempo lo dirá.

Una de las peticiones era acabar con la nota de corte en el mir. A finales de julio, la comisión formada por comunidades y ministerio aprobó la próxima convocatoria de formación sanitaria especializada con un 3 % más de plazas de medicina y el fin de la nota de corte. Es decir, con lograr más de un 0 el aspirante podrá elegir plaza (si quedan vacantes). Esta medida que aplaude Galicia no ha sido bien recibido por las sociedades científicas de familia. La Semfyc recuerda que es imprescindible asegurar que los aspirantes, «demuestren un nivel básico de conocimientos de práctica clínica generalista. Obtener una puntuación de cero no garantiza un nivel mínimo de conocimientos en medicina». Además, sostiene la entidad, esta medida puede aumentar el número de renuncias o abandonos durante el mir, médicos que eligen familia porque no tiene opción a otra especialidad y después la dejan.

La Xunta sí defiende esta eliminación de una nota mínima, pero también pide que se modifique el sistema de elección, ya que ahora hay que hacer una selección previa que favorece que queden vacantes sin cubrir.

Las pruebas del mir se harán el 25 de enero y la oferta de formación sanitaria especializada alcanzará las 11.943 plazas M. P. V.

Esta no era la única demanda. Hay varias relacionadas con la acreditación de plazas y unidades docentes. Galicia, con centros de salud pequeños por su estructura territorial, solo puede acoger a residentes de medicina de familia en uno de cada cuatro consultorios. Se necesitan al menos cuatro especialistas médicos y cuatro enfermeros generalistas para acreditar una unidad docente, por lo que la Xunta había pedido en varias ocasiones relajar estos criterios.

El 30 de julio, el BOE publicó la orden con los requisitos de acreditación, el programa formativo y los criterios de evaluación de las unidades de medicina familiar y comunitaria, y en ella se recogen algunas de las demandas de la Consellería de Sanidade. La primera es que no habrá un tiempo mínimo de funcionamiento del centro de salud para acoger a residentes. Hasta ahora se piden dos años y en el futuro se podrá reducir este período en determinados casos.

También habrá excepciones con los recursos humanos, ya que en caso de centros pequeños no harán falta cuatro médicos de familia y dos enfermeros especialistas, aunque solo podrán incorporar residentes bienalmente, es decir, un año sí y otro no. En este apartado se endurece el criterio de especialistas en enfermería familiar, que pasan de uno a dos aunque se permiten las mencionadas excepciones.

Desde la Consellería de Sanidade admiten otras mejoras, como no exigir la presencia de pediatra en el centro para ser acreditado y reducir la actividad mínima de los hospitales que pueden participar en las rotaciones. Así, se baja el número de ingresos diarios, de camas y de partos anuales. Tampoco habrá un listado excluyente de equipamiento para los centros de salud y se mantiene la referencia de que los mires de cuarto pueden hacerse cargo de forma autónoma de la consulta de medicina de familia sin la presencia del tutor.

Sin embargo, la Xunta insiste en que hay aspectos que no han mejorado, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de acreditación, que al no estar abierto de forma permanente no permite que se incorporen nuevas plazas si la convocatoria mir ya está en marcha, «estas circunstancias hacen pensar que en el mejor de los casos las nuevas plazas que pudieran ser acreditadas con nuevos requisitos no se podrán incorporar antes de la oferta del 2026».

El próximo año, es decir, para el examen de enero del 2025, la Xunta oferta 657 plazas de formación sanitaria especializada en todas las titulaciones y especialidades. Es la cifra más alta de la historia e incluye 505 puestos para médicos, de los que 207 son de medicina de familia.

¿Qué hace a lo largo de los cuatro años un mir de familia?

La orden publicada a finales de julio en el BOE recoge a grandes líneas el itinerario formativo que debe seguir un residente que haya elegido familia. Son cuatro años, y en el primero estará asignado seis meses al centro de salud y otros cinco rotará por el servicio de medicina interna y otras especialidades.

Entre el segundo y el tercer año el residente debe formarse obligatoriamente dos meses en psiquiatría, dos meses en atención al área reproductiva de la mujer, entre 7 y 8 meses en servicios de especialidades médico-quirúrgicas incluida la medicina familiar, y otros dos o tres en el rural. También se incluye una estancia obligatoria en atención a la infancia y adolescencia y una de tres meses de libre elección del residente, que puede ser en la propia unidad docente o una rotación externa.

Finalmente el cuarto año de los mires de familia incluye once meses exclusivamente en el centro de salud designado.