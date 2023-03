Sanidad desoye a la Xunta y mantiene el sistema de elección mir que dejó cientos de vacantes el año pasado

Graduados en Medicina minutos antes de enfrentarse al examen mir en Santiago el pasado mes de enero XOAN A. SOLER

El 14 de abril comienza el proceso de elección de plaza para todos aquellos titulados en Medicina que aprobaron el examen mir. El Ministerio de Sanidad ha ido convocando a los estudiantes en grupos de 400 primero y de 500 en las últimas jornadas, que de forma telemática deberán presentar el listado de plazas en orden de preferencia. Pero el sistema es exactamente igual al del año anterior, cuando quedaron más de doscientos puestos vacantes, la mayoría de medicina de familia, debido según la Xunta al modelo que usa el Gobierno central.

Sanidade lleva desde entonces pidiendo al Ministerio que cambie el sistema y aún respetando que sea de forma telemática —la fórmula implantada desde la pandemia—, permita que los médicos puedan optar a las plazas libres aunque no las hayan preelegido. «El problema —apuntaba el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña— es que es un sistema que autolimita la capacidad de elección, tienen que preelegir todas las plazas y si queda alguna libre que no habían preelegido no se puede escoger».

¿En qué se especializan los futuros médicos en Galicia? M.Varela

El modelo sin embargo será el mismo y el Boletín Oficial del Estado recoge claramente que «no se podrá optar a las plazas no recogidas en la solicitud». El plazo de selección finalizará el 7 de mayo con los que quedaron entre los puestos 9.601 y el 10.793 y los futuros especialistas deberán tomar posesión de su plaza en su nuevo centro o unidad docente entre los días 22 y 23 de mayo. Se considera el 23 de mayo de 2023 como fecha de inicio del período formativo.

«El mismo error»

Sanidade lamenta tras comprobar que no se ha modificado el sistema que «el Ministerio comete el mismo error por segunda vez consecutiva». Recuerda además que el Parlamento de Galicia aprobó una proposición no de ley, con el apoyo de PP y BNG, para «demandar do Ministerio de Sanidade a modificación do sistema de elección de prazas mir para garantir que no acto de elección do presente ano 2023 todas as persoas aspirantes teñan o coñecemento en tempo real de todas as prazas dispoñibles para elas, co obxectivo de que non se repita o resultado de prazas desertas en toda España que deixou o actual sistema en 2022».

Acreditación de unidades

Otro de los cambios que demanda la Xunta desde hace años es flexibilizar la acreditación de unidades docentes para que sea posible formar a residentes de medicina de familia en más centros de salud gallegos, ya que con los requisitos actuales solo es posible hacerlo en un centenar de los más de 400 ambulatorios que hay en la comunidad.

La Universidad de Santiago aprueba aumentar las plazas de Medicina a 403 el próximo curso

El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago aprobó la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2023-2024 y entre ellas se incluye el aumento en la Facultade de Medicina, que pasará de 350 puestos tal y como recoge la memoria de grado a 403. Este 15 % de incremento obedece a la directriz del Ministerio de Sanidad de elevar las plazas en esta titulación en todas las facultades públicas de España, para lo que destina más de cincuenta millones de euros en los presupuestos generales del 2023.

En la USC, tal y como ya explicaron los responsables universitarios, el incremento teórico será de 53 plazas pero el real será menor ya que este curso, por ejemplo, entraron en primer curso 378 estudiantes. Sobre la capacidad del centro para albergar a más estudiantes, tanto a nivel de recursos humanos como de infraestructuras, tanto desde el rectorado como desde el decanato se mostraron razonablemente optimistas para enfrentarse a este aumento.

La Consellería de Sanidade y la de Educación están de acuerdo en que se eleven las plazas —Sanidade pide también un incremento en la titulación de Enfermería—, aunque el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apuntaba la semana pasada que la prioridad es en estos momentos elevar el número de plazas mir, sobre todo en especialidades deficitarias como es la de medicina de familia. Pese a la sintonía entre Xunta y Universidade para llevar a cabo este aumento los decanos de Medicina —entre los que se incluye el de Santiago, Julián Álvarez Escudero— no son partidarios de incrementar las plazas ya que insisten en que no faltan médicos, sino especialistas en lugares concretos y en momentos concretos.