El PSdeG afea a la Xunta haber dejado sin cubrir 1.541 plazas mir desde el año 2012

Centro de salud en A Coruña, en imagen de archivo.

El PSdeG ha presentado una propuesta con cinco ejes para, en palabras del secretario de Sanidade e Saúde del partido, José Miñones, «reconstruír a sanidade galega». Al tiempo, ha reclamado a la Xunta que ejerza sus competencias en esta materia y «deixe de confrontar e de presentar ocorrencias indefendibles». En concreto, Miñones ha denunciado que Galicia ha dejado sin cubrir este año cien plazas mir de formación de nuevos médicos, y que ya son 1.541 las que no se han cubierto en las convocatorias realizadas desde el año 2012.

Los socialistas sugieren, en primer lugar, un plan de choque de cobertura vacacional, un incremento urgente de la retribución de los mir de primer a quinto año, la cobertura de todas las plazas certificadas por el Ministerio de Sanidad y el aumento de tutores para Atención Primaria, que permita una mayor oferta de formación en el mir. Proponen, además, eliminar burocracia en Atención Primaria aprobando un plan integral de equipos multidisciplinares y dando entrada a la inteligencia artificial.

Miñones ha reclamado la puesta en marcha de estas medidas «o antes posible». Y ha advertido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «coa táctica da confrontación e botando balóns fóra non se soluciona a ausencia de profesionais nin o peche de camas». Por ello, le ha reclamado que «faga como os médicos, e despois de lavar as mans, entre no quirófano de urxencia onde ten metido á sanidade pública e se poña a operar».

El socialista ha tachado de «ocorrencia» el plan de la Xunta para cubrir vacaciones y ausencias de médicos este verano en los centros de salud, poniendo a trabajar a los mir como médicos «sen supervisión». «Ningún galego ou galega se subiría a un avión pilotado por alguén que aínda non terminou a súa formación e sen vixilancia e, do mesmo xeito, é intolerable que pretenderan poñer aos MIR en formación a atender os centros de saúde sen ningún tipo de supervisión», ha valorado. Para Miñones la medida, «denota irresponsabilidade, inseguridad e e falta de planificación», defiende Miñones. «Semella que o Goberno de Rueda non sabía que os profesionais sanitarios tiñan vacacións, igual que descoñecía que chegan á idade de xubilación», ha dicho.

El portavoz en asuntos sanitarios del PSdeG ha advertido que las dificultades que encuentra el Sergas para afrontar el verano garantizando la correcta atención médica «derivan certamente da falla de profesionais pola nula planificación no pasado, pero tamén porque Galicia é a comunidade autónoma que peor paga aos mir de primeiro a quinto ano de formación». Y ha considerado que la «nefasta xestión» del PP al frente de la Xunta ha llevado a la comunidad a dejar pasar la oportunidad brindada por el Gobierno central con seis años consecutivos batiendo el récord de plazas de formación sanitaria disponibles en Galicia, incluidas las de médicos de familia. En lugar de eso, estima el socialista, el Gobierno gallego ha optado por «desviar a atención coa estratexia coñecida da confrontación», en lugar de asumir sus competencias sanitarias.