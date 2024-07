Nuevas averías paralizan el AVE gallego y obligan a usar el Avlo por tercer día

Imagen de un tren Avlo de Renfe. Renfe

Primero fueron los reiterados retrasos en su estreno, y ahora, una serie de averías han dejado fuera de servicio temporalmente al AVE gallego. En las jornadas del jueves, viernes, y también en la de ayer sábado, las unidades de alta velocidad que venían uniendo Galicia con Madrid no pudieron operar y tuvieron que ser sustituidas por la versión de bajo coste, el Avlo, cuyo estreno en las vías gallegas se había anunciado para el próximo día 22.

Fuentes ferroviarias admitieron ayer que, por tercera jornada consecutiva, los pasajeros que habían comprado billetes para viajar en la versión convencional de los AVE de la serie Avril fabricados por Talgo tuvieron que hacerlo en la low cost, con menos prestaciones en su interior y con menos comodidades. Las mismas fuentes señalaron que las unidades averiadas permanecen en talleres, mientras que Renfe alegó que el cambio era «puntual» y se debía a «necesidades operativas de la compañía», sin más especificaciones.

Si el jueves fue el AVE Madrid-Vigo el que no pudo operar por avería, y el viernes le ocurrió lo mismo al Vigo-Madrid, este sábado corrió idéntica suerte el que salió de la capital de España hacia A Coruña y su regreso a última hora de la tarde a la madrileña estación de Chamartín-Clara Campoamor. Lo mismo le sucedió al que partió por la mañana desde Vigo, según los testimonios de la operadora ferroviaria consultados por La Voz. En todos los casos fueron sustituidos por el Avlo, técnicamente similar al AVE en su modelo de ancho de ejes variables para poder circular por la configuración ibérica del eje atlántico, pero diferente en su confort. No cuenta con clase preferente, tiene una fila más de asientos a lo ancho, lo que le da 74 plazas más, su respaldo es menos confortable y carece de servicio de cafetería, sustituido por maquinas expendedoras.

Primeras reclamaciones

Aunque hasta ayer no habían trascendido los cambios de AVE por Avlo en las rutas entre Galicia y Madrid, dicha sustitución ya se produjo el lunes 24 de junio entre Chamartín y la estación viguesa de Vialia. Así consta en la reclamación formulada ante Renfe por una pasajera viguesa. Rosa Fernández había comprado un billete para ese recorrido en AVE, pero tras esperar 97 minutos haciendo cola en el andén, tuvo que viajar en el tren de bajo coste de la operadora ferroviaria. «Hacía un calor impresionante y no había dónde sentarse. Allí estuvimos todos en pie, incluidas personas mayores, hasta que nos dijeron casi dos horas después que fuésemos andando por un andén larguísimo hasta que llegamos al Avlo. Yo pensaba cenar en el tren, pues ya era de noche, pero fue imposible pues solo había una máquina con patatas fritas, chocolatinas, agua y Coca-Cola», narra la viguesa. «En el tren no apareció nadie de la compañía. Llegamos a Vigo de madrugada y dos días después fui a presentar una reclamación. Me devolvieron el importe del billete por el retraso, pero presenté igual el escrito porque creo que merecemos una explicación, una respuesta a nuestras quejas. La gente estaba indignada y con razón. Pagas una cosa y te cuelan otra inferior. Eso no puede ser», señala Rosa Fernández, que se declara usuaria convencida del ferrocarril, pero que estima que la gestión hacia los pasajeros debería ser mejor.

La ausencia de climatización y aseos da derecho a recuperar el importe del billete

El cambio sufrido por quienes fueron embarcados en trenes Avlo en lugar de en el AVE que habían pagado no aparece en las condiciones de posventa de Renfe como motivo para ser indemnizado o recuperar parte del importe del billete. Pero sí hay otros motivos que dan derecho a algún tipo de restitución.

La ausencia de aseos en el tren durante todo el viaje dan pie a exigir la devolución del cien por cien de lo gastado, lo mismo que si no funciona la climatización, motivo que reduce el importe a recuperar a la mitad si el aire acondicionado tiene un funcionamiento deficiente. La ausencia de cafetería otorga el reintegro del 10 % del billete si se viaja en AVE o Alvia. Llega al 20 % si no se ofrece servicio de restauración en la composición prémium del AVE, y se sitúa en márgenes del 10 % si no se permite usar una plaza prémium, así como a recuperar el complemento si no accede al asiento elegido en Avlo.