La Xunta cuestiona que el Gobierno central actúe en tiempo para garantizar la alta velocidad entre Galicia y Portugal

El Ejecutivo gallego ha analizado en su reunión semanal de gobierno cuáles son los plazos pendientes en la ejecución de la conexión de alta velocidad entre Galicia y el norte de Portugal y como están las infraestructuras fundamentales para esta conectividad, como son las salidas para los tramos entre Vigo y O Porriño y entre este concello y la frontera lusa. Las perspectivas, al menos de momento, no son muy alentadoras para que pueda cumplirse el plazo prometido del 2032, porque el propio presidente gallego, Alfonso Rueda, ha calculado que, con los trámites que todavía quedan pendientes, la alta velocidad con Portugal se demoraría dos años más. Para la Xunta,la salida sur de Vigo es una infraestructura que para el Gobierno gallego es prioritaria tanto para el futuro del puerto de la ciudad (a través de la conexión ferroviaria de la terminal de Bouzas) como para la conexión de alta velocidad entre Galicia y el norte de Portugal. Respecto a esta última, el Ejecutivo autonómico ha pedido proactividad al Gobierno central en el cumplimiento de los trámites y cuestiona que se esté actuando en tiempo.

En esta línea, durante su comparecencia este mediodía, Alfonso Rueda ha recordado el «compromiso» adquirido por el Gobierno portugués para tener a tiempo las obras que corresponden en el país vecino. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha advertido de que, pese a que el Ejecutivo estatal trasladara que «el proyecto va en tiempo», los controles llevados a cabo por la Administración autonómica dicen lo contrario. Porque, con los pasos aún pendientes en su tramitación, según Calvo, las obras no estarían finalizadas, en el mejor de los casos, hasta finales de 2034, o incluso en el 2035, por lo que «sería incompatible coa promesa de que a conexión con Portugal sexa unha realidade no 2032».

La Xunta recuerda que en diciembre del 2022 se licitó el estudio informativo con la alternativa definitiva y actualmente está en ejecución el contrato firmado en junio del año pasado. Este contrato, según explicó el conselleiro, debería someterse a información pública durante seis meses, por lo que no se prevé que la versión definitiva de ese estudio pueda estar disponible hasta finales del primer trimestre del 2025. Por lo tanto, una vez en ese punto, aún quedarían otros trámites que pospondrían el final de las obras hasta por lo menos el 2034.

«Requírese ano e medio para a tramitación ambiental, outros tres anos para a contratación e redacción do proxecto e entre cinco e seis anos para a licitación e execución das obras. Así, segundo o cronograma previsto e, sempre que non se produzan máis retrasos, a tramitación ambiental non remataría ata setembro de 2026, polo que a contratación e redacción do proxecto se alongaría ata setembro de 2029, e a última fase no mellor dos casos finalizaría en setembro de 2034 ou ao ano seguinte», explicó Diego Calvo, quien recuerda que, en lo que se refiere al enlace entre O Porriño y la frontera portuguesa, no se tienen avances de estudios desde hace años, aunque este tramo no tiene tanta complejidad técnica como la salida sur. La Xunta precisa además que una vez ejecutados estos dos tramos el Gobierno de España y el de Portugal deben negociar la construcción y financiación de un nuevo puente internacional.