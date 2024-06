La oposición hostiga a Óscar Puente en el Congreso con preguntas sobre los continuos retrasos de Renfe y el recorte en las indemnizaciones

Óscar Puente, este miércoles en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Tras unas ironías iniciales sobre la asistencia de Óscar Puente al concierto de Taylor Swift, el diputado del PP Héctor Palencia le espetó esta pregunta al ministro de Transportes en la sesión de control al Gobierno: «Señor ministro, ¿prevén ustedes un caos ferroviario este verano?». Puente se levantó y negó esa aciaga previsión. «Lo que prevemos es un nuevo récord de viajeros en este país», contestó. A partir de ese momento comenzó un relato por parte de Héctor Palencia de las continuas incidencias, también con ironía. «Parece que cuando usted ve a pasajeros caminando por las vías en los túneles [en referencia a un episodio en las cercanías madrileñas] está viendo una nueva temporada de The Walking Dead», le dijo, mientras aseguraba que esos viajeros «arriesgaban su vida para llegar puntuales a sus puestos de trabajo».

El diputado del PP siguió enumerando casos y comparándolos con series consagradas. El caos en las cercanías catalanas, las aglomeraciones en la estación madrileña de Chamartín que sufren los usuarios gallegos... para después echarle en cara el recorte en indemnizaciones por demoras decidida por el consejo de administración de Renfe, en las que solo el año pasado la operadora pública se gastó 43 millones de euros. «Ante esta sangría, qué hace un Gobierno que se autocalifica como progresista?, lo mismo de siempre: cuando tienen que elegir entre calidad y mediocridad en un servicio público eligen la siempre la mediocridad». «¿Y qué hace usted?, ¿arreglarlo? No. Eso es difícil y le quitaría tiempo para ser el mamporrero de su puto amo», añadió, utilizando la ya célebre expresión con la que Puente se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Héctor Palencia cree que Transportes soluciona el problema elevando el listón indemnizable de los 15 a los 60 minutos y «robándonos 43 millones de euros a todos los españoles que usamos el tren para financiar la compra de los independentistas y así poner a su compañero de presidente en la Generalitat». Después siguió deslizando ironías sobre qué redes son las que gestiona Óscar Puente -las sociales o las ferroviarias- e incluso se agarró a su expresión «saco de mierda» para referirse a Vito Quiles: «Aquí lo único que huele mal es su gestión y la única mierda es el fango de el que está hundido su Gobierno».

Renfe solo compensará por los retrasos en un 1 % de todas sus frecuencias de larga distancia pablo gonzález

Puente le respondió también con ironía, asegurando que echaba de menos sus preguntas después de dos meses. «Me empezaba a sentir como Carlos Cuerpo en este Gobierno», dijo en referencia al ministro de Economía. «Renfe es marca España, marca España de la buena, no como son ustedes [dijo dirigiéndose a la bancada del PP]. Por tanto, no hagan lo imposible por desprestigiarla. Renfe presta un buen servicio a los ciudadanos de este país. Estamos invirtiendo en estaciones, invirtiendo en la flota, en fin, todo lo que ustedes no hicieron», le contestó el ministro de Transportes, que aseguró que los viajeros lo único que confirman es que «confían cada vez más en nosotros». Aseguró que Renfe ha incrementado el número de servicios comerciales un 9 %, la media distancia un 15 % y las cercanías un 4 %, y que el 31 de mayo se batió el récord histórico de viajeros de alta velocidad en Renfe en un solo día, con 118.000 usuarios. «Ningún país de Europa, de la Unión Europea, ni del mundo, salvo China, puede presumir de cifras semejantes», defendió, mientras volvió a recurrir a una comparación con los ferrocarriles alemanes, donde la puntualidad, dijo, es del 50 %, mientras que Renfe supera el 86 %. El ministro afirmó que el Gobierno invierte en ferrocarril más que en toda la historia, especialmente renovando la flota de trenes, pero no se refirió en ningún momento al recorte de las indemnizaciones.

Renfe endurece su compromiso de puntualidad y ya no indemnizará por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, sino de una hora o 90 minutos pablo gonzalez

Vox también optó por una pregunta sobre los retrasos ferroviarios, formulada por la diputada Carina Mejías, a quien Óscar Puente recordó su pasado en las filas del PP. «Mientras se producían más de 700 incidencias en las Cercanías de Madrid, usted llamaba drogadicto al presidente argentino y ocasionaba un grave incidente diplomático», dijo Mejías mezclando la política de transporte con las relaciones internacionales. El ministro se quejó de que la pregunta era igual a la anterior y se limitó a contestar que Renfe presta «un buen servicio a los ciudadanos».