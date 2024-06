Pontón apremia a la Xunta a hacer su propio informe sobre el coste real del rescate de la AP-9

Xoan Rey | EFE

La portavoz del BNG, Ana Pontón, emplazó este viernes a la Xunta a enviar cuanto antes al Parlamento gallego un informe propio que cuantifique el coste del rescate de la AP-9, un paso, dijo, que es indispensable para avanzar en el objetivo de lograr una autopista libre de peajes. Este objetivo está, según los nacionalistas, cargado ahora de legitimidad después de que la UE declarase ilegal la prórroga de la concesión a Audasa hasta el 2048, una decisión que se tomó en tiempos de José María Aznar, presidente del PP.

«Hai que aclarar ben as cifras das que estamos falando, porque nós temos claro que tanto os datos que agora achega o Goberno de Sánchez como antes o de Rajoy non son un cálculo real do custo: falan dunha cifra que se fai en base á recadación e non en base aos beneficios da empresa, que é o que di a lei de contratos», afirmó Pontón en la misma mañana en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde Lugo, cuantificó la operación en 6.000 millones de euros. Preguntado por esto, la portavoz del BNG —que compareció junto a Néstor Rego, diputado en el Congreso Néstor Rego— acusó al miembro del Ejecutivo central de falta de credibilidad, porque hace unas semanas sus estimaciones eran de 4.000 millones de euros.

En línea con lo ya expresado en otras ocasiones, Pontón advirtió de que el BNG no permitirá que a Galicia se le de un trato de segunda, porque «os mesmos que negan o rescate da AP-9 son os mesmos que non puxeron reparos a que se rescataran cos cartos de todos as radiais madrileñas».

Néstor Rego avanzó que ya han registrado la solicitud para que la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9 se haga por la vía de urgencia y pidió a los portavoces de los grupos parlamentarios gallegos que no presenten enmiendas a una norma que es resultado de una decisión soberana de la Cámara gallega, lo que redundaría, dijo, en la agilidad del proceso. «Ímoslle pedir a todos un mínimo de coherencia, porque xa está ben destes espectáculos de votar aquí unha cousa e a contraria en Madrid»,señaló Rego, «e aínda por riba criticar despois ao Bloque, que é o que mantén sempre a mesma postura».

El diputado nacionalista en el Congreso afirmó que es un clamor mayoritario de la sociedad gallega el rechazo a que se mantengan durante un cuarto de siglo más unos peajes abusivos que castigan a ciudadanos y empresas. «O que custe o rescate da AP-9 serán recursos ben empregados porque saen dos nosos impostos», dijo. El BNG insistió en que lo que procede ahora, con los mandatos del Parlamento gallego y del Congreso, es que el Gobierno central se ponga a trabajar para cumplirlos y reparar una injusticia sin que aparezcan nuevas excusas, advirtió Ana Pontón.

La situación de Ourense

Preguntada por la realidad política en el concello ourensano, Pontón volvió a dejar clara la postura del Bloque. «A nosa organización xa deixou moi clara cal é a súa posición: díxemolo en campaña, díxemolo despois das eleccións e volvemos a repetilo agora; nós non queremos en Ourense nin a Jácome ni ao PP, porque son dúas caras da mesma moeda. E tanto é así, que Jácome é alcalde grazas aos votos do PP; e nós fixemos o que tiñamos que facer, que era apoiar o alcalde socialista. Se queren unha moción de censura así non hai ningún problema», señaló Ana Pontón.

Sobre la europarlamentaria Ana Miranda, que deberá compartir su escaño con ERC una parte del tiempo de la legislatura, la portavoz nacional se remitió a esperar a conocer el recuento definitivo (a la espera de conocer cómo queda el voto exterior) para que se aborde ese asunto en la coalición y dar a conocer definitivamente cómo queda el reparto.