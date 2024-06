Óscar Puente sobre el traspaso y gratuidad de la AP-9: «Si alguien pone los 6.000 millones que cuesta, sin problema»

El ministro Óscar Puente, durante su visita este viernes a Lugo LAURA LEIRAS

Justo al día después de que el Congreso aprobase la moción para pedir el traspaso a Galicia de la AP-9 y su gratuidad, el ministro de Transportes volvió a insistir en la mañana de este viernes en Lugo ciudad en que para llevar a cabo esta demanda -que previamente había aprobado por unanimidad el Parlamento gallego- será necesario poner encima de la mesa unos 6.000 millones de euros que el Gobierno no está dispuesto a hacer en solitario.

Óscar Puente, en una visita a las obras de la estación intermodal de Lugo, señaló que «transferir la competencia de la AP-9 tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones, y que rescatarla costaría 4.000 millones. El ministerio de Transportes no puede asumir 6.000 millones, pero si alguien pone el dinero y nos dice de dónde sale, nosotros encantados de rescatarla y de transferirla», y terminó su reflexión señalando que «para pedir nos apuntamos todos, pero luego tenemos que ser conscientes de las consecuencias».

Estas manifestaciones son un nuevo jarro de agua fría en las pretensiones de los partidos gallegos que aprobaron un texto conjunto en el Parlamento y que llevaron el asunto al Congreso, donde por primera vez desde que existe la autopista AP-9, el Congreso de los Diputados ha decidido reclamar al Ministerio de Transportes que elimine sus peajes, anule la prórroga de la concesión que la mantendrá en manos privadas todavía 24 años más y ceda la titularidad de la infraestructura a la Xunta de Galicia.

La moción promovida por el BNG, apoyada por el PP y secundada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos, UPN y Coalición Canaria, y que tuvo la abstención del PSOE, no obliga a nada al Gobierno, pero se convierte en un nuevo elemento de presión para que se cumpla una demanda histórica de la comunidad, que cuenta con el mayor número de kilómetros de peaje y una de las tarifas viarias más altas.

La Xunta reclama la titularidad

En el mismo acto celebrado en Lugo, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y responsable del área de movilidad en el gobierno de la Xunta, indicó que «é unha pena que o ministro non falase co secretario xeral do PSdeG, quen hai tres meses se comprometeu a conseguir que a AP-9 fose gratuíta se el gañaba as eleccións. Supoño que se dixo iso é porque a proposta xa estaba contemplada polo Goberno»

Calvo insistió que el gobierno gallego reclama la titularidad de la autopista, «e se o señor Besteiro falou da gratuídade, que o explique o ministro, pero o que non podemos é renunciar á titularidade da AP-9 e cos medios necesarias para exercela, que é algo co que nos termos comprometido desde hai tempo, e eu mesmo o defendín no Congreso a pasada lexislatura».

CESAR QUIAN

El BNG apremia a la Xunta a hacer su propio informe sobre el coste real

La portavoz del BNG, Ana Pontón, emplazó este viernes a la Xunta a enviar cuanto antes al Parlamento gallego un informe propio que cuantifique el coste del rescate de la AP-9, un paso, dijo, que es indispensable para avanzar en el objetivo de lograr una autopista libre de peajes. Este objetivo está, según los nacionalistas, cargado ahora de legitimidad después de que la UE declarase ilegal la prórroga de la concesión a Audasa hasta el 2048, una decisión que se tomó en tiempos de José María Aznar, presidente del PP.

«Hai que aclarar ben as cifras das que estamos falando, porque nós temos claro que tanto os datos que agora achega o Goberno de Sánchez como antes o de Rajoy non son un cálculo real do custo: falan dunha cifra que se fai en base á recadación e non en base aos beneficios da empresa, que é o que di a lei de contratos», afirmó Pontón en la misma mañana en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde Lugo, cuantificó la operación en 6.000 millones de euros. Preguntado por esto, la portavoz del BNG —que compareció junto a Néstor Rego, diputado en el Congreso Néstor Rego— acusó al miembro del Ejecutivo central de falta de credibilidad, porque hace unas semanas sus estimaciones eran de 4.000 millones de euros.

En línea con lo ya expresado en otras ocasiones, Pontón advirtió de que el BNG no permitirá que a Galicia se le de un trato de segunda, porque «os mesmos que negan o rescate da AP-9 son os mesmos que non puxeron reparos a que se rescataran cos cartos de todos as radiais madrileñas».

Néstor Rego avanzó que ya han registrado la solicitud para que la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9 se haga por la vía de urgencia y pidió a los portavoces de los grupos parlamentarios gallegos que no presenten enmiendas a una norma que es resultado de una decisión soberana de la Cámara gallega, lo que redundaría, dijo, en la agilidad del proceso. «Ímoslle pedir a todos un mínimo de coherencia, porque xa está ben destes espectáculos de votar aquí unha cousa e a contraria en Madrid»,señaló Rego, «e aínda por riba criticar despois ao Bloque, que é o que mantén sempre a mesma postura».

Pontón apremia a la Xunta a hacer su propio informe sobre el coste real del rescate de la AP-9 MARIO BERAMENDI

El PSOE dice que trabajarán para una AP-9 con peajes a coste cero

La diputada del PSOE por Lugo, Patricia Otero, afeó al BNG y al PP que pactaron en Madrid «mentres fan que discuten en Galicia». Indicó que PP, BNG y PSOE llegaron a un acuerdo para iniciar los trámites parlamentarios para transferir la AP-9, «e nesa mesma tarde, só unhas horas despois, o PP e BNG descolganse dese acordo e piden todo o contrario».

Otero señaló que «agora parece que aqueles que se opoñían frontalmente á construción da AP-9, como foi o BNG no seu momento, e aqueles que regalaron durante 25 anos esta concesión, que foi o PP, parece que agora son os defensores a ultranza desta infraestruturea». Dijo que los socialistas están trabajando para rebajar los peajes y los demás son trucos para confundir a la ciudadanía y engañar a los gallegos.

La diputada insistió en que el PSOE apoya la transferencia y que trabajarán con el Gobierno «para que podamos chegar a cun custe de cero euro polo uso da AP-9, porque foi o Goberno de Sánchez o que aplicou as bonificacións actuas, e seguiremos traballando nesta línea, que é o que lle interesa ás cidadáns».