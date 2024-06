El BNG pide aprovechar que la UE cuestionó la legalidad de la prórroga de Aznar a la concesión de la AP-9 para rescatarla

Miranda y Pontón en un acto de la campaña del BNG de las elecciones europeas este domingo en Fene JOSÉ PARDO

En plena salida de la AP-9 en Fene, la candidata del BNG a las elecciones europeas, Ana Miranda, y la portavoz de la formación, Ana Pontón, han vuelto a reclamar este domingo la transferencia de la AP-9 a Galicia, para conseguir una autopista «galega e libre de peaxes».

Ambas políticas entienden que la Unión Europea ha abierto «unha oportunidade para o rescate» de esta vía estratégica para Galicia, al haber cuestionado la legalidad de la prórroga de 25 años que concedió el gobierno popular de José María Aznar. La semana pasada, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por esa ampliación, siendo la segunda vez que advierte al Gobierno español sobre sus posibles irregularidades.

Miranda recordó que el Bloque presentó distintas iniciativas en el Parlamento europeo sobre la Autopista del Atlántico, y reclamó conocer la documentación de ese procedimiento de infracción abierto por la Comisión. Se mostró convencida de que la prórroga que se aprobó hasta el 2048 «vai ser declarada ilegal», lo que demostrará la «discriminación manifesta» hacia Galicia.

Tanto ella como Pontón consideraron que el Ejecutivo central, hoy en manos del PSOE, debe aprovechar esa oportunidad que abre Europa de rescatar la autopista gallega, como se hizo ya con las radiales madrileñas. En ese sentido, la portavoz del Bloque se preguntó: «Por que PP e PSOE que apoiaron o rescate das radiais madrileñas cuestionan agora o rescate da AP-9?», recordando que en la primera operación se pagaron «cifras millonarias» y no concretadas públicamente, para «salvar á banca e ás grandes construtoras, como a de Florentino Pérez». «Porén, cando se trata de rescatar a AP-9 e aos galegos e galegas dunhas peaxes que son unha auténtica estafa, a resposta é que non é asumible», criticó.

La líder del BNG también censuró que no se transfiera la Autopista del Atlántico a Galicia: «Cambian os gobernos, cambian os ministros de transporte, cambia o inquilino da Moncloa, pero o que non cambia é a discriminación con este país e o interese dos diferentes Gobernos do Estado por seguir facendo que os galegos e as galegas paguemos unhas peaxes que son absolutamente abusivas». Y reclamó que PP y PSOE dejen de «boicotear» una «demanda unánime» de la ciudadanía gallega, para ver la AP-9 libre de peajes, igual que ya lo están otras infraestructuras similares transferidas a los gobiernos de Cataluña y el País Vasco.