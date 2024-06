El Gobierno justifica el cambio en las devoluciones de Renfe y asegura que son mejores que las de una competencia que no existe en Galicia

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó con autoridades las obras de la estación intermodal de tren de Lugo LAURA LEIRAS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, justificó el cambio que aplicará Renfe en el modelo de indemnizaciones por los retrasos en las líneas de alta velocidad, que están sufriendo muchos viajeros gallegos desde que entraron en funcionamiento los servicios con los trenes Avril.

Puente, en declaraciones hechas tras visitas en Lugo las obras de la estación intermodal, señaló que «lo que vamos a hacer es cumplir la norma española, que es más generosa que la europea, y que se basaba en un nuestro compromiso voluntario de devoluciones de Renfe que se remontan a 1992, con la única línea de alta velocidad, la de Madrid-Sevilla, y que estaba encapsulada, sin relación con el resto de la red».

El ministro de Transportes señaló que el «compromiso de puntualidad de Renfe sigue siendo el mejor del mercado, porque los competidores que prestan el servicio tienen un compromiso de puntualidad mucho más laxo que el nuestro». Hay que recordar que en la línea del AVE de Galicia de momento no hay competidores, por lo que se aplicará una norma de indemnizaciones sin que haya otras empresas operando el mismo servicio.

«Teníamos que mover ficha. El año pasado a Renfe su compromiso de puntualidad le supuso 42 millones de euros en indemnizaciones», señaló el ministro, que explicó que «estamos en un escenario liberalizado, de libre competencia, en el que nuestros competidores tienen un compromiso de puntualidad distinto, nosotros no podíamos seguir ofreciendo los precios que nos vemos obligados a ofrecer, también, como consecuencia de la competencia, y al mismo tiempo mantener un compromiso de puntualidad que suponía unas mermas muy importantes de ingresos para Renfe». dijo Puente.

Mejores condiciones que la competencia

Indicó que Renfe ha asumido el mismo compromiso de puntualidad que tienen el resto de compañías, «con una particularidad, que nosotros sí devolvemos el cien por cien del precio del billete en efectivo y, además, mejoramos esa devolución en función de si se intercambia por un vale para un nuevo billete, que sería de un 150 %, o mediante la tarjeta Más Renfe, que devolveríamos el 200 % del importe”, precisó.

En qué consisten los cambios

Básicamente, el recorte en las indemnizaciones implica que dejarán de compensarse los retrasos de los AVE a partir de 15 minutos (con los que se reembolsaba la mitad del precio del billete) o desde los 30 minutos (devolución del importe total). Solo se compensarán los retrasos de una hora con la devolución del 50 % del coste de la plaza y se devolverá el 100 % en caso de que se excedan los 90 minutos. Esta norma afectará a todos los servicios de larga distancia: AVE, Alvia, Avlo, Euromed e Intercity, en los que se igualan las condiciones de compensación, pues antes se movían en coordenadas diferentes.

La Xunta espera que se recupere la puntualidad de Renfe

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que acompañó a Puente en su visita a Lugo, lamentó el cambio de criterio que va a aplicar Renfe, «que tiña unha seña identidade desde 1992 coa puntualidade, e agora tres semanas despois de que se puxeran en marcha en Galicia os trens Avril, máis do 90 % dos traxectos con Madrid sufren retrasos, e temos a noticia de que non se van a indemnizar como ata agora».

Calvo señaló que espera que este cambio en el modelo de indemnizaciones no suponga que se asume que serán retrasos continuos y para siempre, «e iso si que nos preocupa». Además, dijo que la política de compensaciones que tenía Renfe «era unha boa arma para competir coas liñas de baixo coste, como un distintivo desa puntualidade e esperamos que a recuperen».

El responsable de la materia de movilidad del gobierno gallego señaló que los retrasos en los servicios de Renfe no solo supone un problema para personas que utilicen los trenes para vacaciones o ocio, «senón que hai moitas persoas que os necesitan para traballar, polo que é necesario ter horarios puntuais, senón este medio de transporte non cumpre as súas funcións».