El Parlamento gallego abre una nueva legislatura

Miguel Santalices repite como presidente del Parlamento de Galicia. XOAN A. SOLER

El Parlamento de Galicia ultimaba el viernes los ensayos. Sonaba el himno gallego por los altavoces, técnicos probaban la retransmisión en directo en las pantallas, zumbaba el timbre que llama a los diputados al pleno. También la señal de dos tonos que marca el inicio de una votación. Las alfombras y butacas apiladas fuera del hemiciclo durante la última semana estaban ya en su sitio. El Pazo do Hórreo albergará esta mañana, a partir de las once, la sesión constitutiva de la duodécima legislatura de la autonomía gallega, en la que también se elegirán los cinco miembros de la Mesa del Parlamento, con tres diputados del PPdeG y dos del BNG (salvo que le ceda uno al PSdeG). Miguel Santalices repetirá como presidente.

El pleno dará la bienvenida a los 75 diputados elegidos en las elecciones gallegas del 18 de febrero. De estos, 43 no estaban en la última sesión celebrada en diciembre, antes de Navidad, si bien muchos sí estuvieron hace cuatro años y cesaron después para ocupar responsabilidades de gobierno. Eso mismo volverá a ocurrir en cuanto el popular Alfonso Rueda sea investido presidente y designe a los componentes de su Ejecutivo, el primero que podrá nombrar de cero tras dar continuidad al que recibió de Alberto Núñez Feijoo hace casi dos años. También habrá nuevas dimisiones en las filas populares de aquellos diputados que pasen a ostentar otros cargos de la Administración autonómica, como delegados territoriales o directores generales.

Rueda logró amarrar la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP en sus primeras elecciones como candidato. Y eso permitirá a los populares seguir pasando el rodillo cada vez que se vote en el pleno cualquier iniciativa legislativa que parta de su grupo. Pero los equilibrios en la oposición han cambiado. El BNG encadenó un segundo resultado histórico que le dan veinticinco diputados, de nuevo liderados por la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, a quien hace ocho años solo acompañaban cinco compañeros de grupo.

El PSdeG obtuvo su peor resultado hasta la fecha, con nueve escaños, cinco menos que en el 2020. Será un grupo renovado en su práctica totalidad, ya que solo repiten de la pasada legislatura Paloma Castro y Carmen Rodríguez Dacosta. Habra nuevo portavoz, que será también secretario xeral del PSdeG en apenas unos días, José Ramón Gómez Besteiro. Y esto permitirá a los socialistas reforzar su papel en la Cámara, ya que ni Besteiro ni el que será en breve su predecesor, Valentín González Formoso, eran antes diputados.

La otra novedad de esta legislatura es la recuperación del grupo mixto, que tendrá un único ocupante: el diputado de Democracia Ourensana. El papel de este será casi testimonial. A expensas de lo que decida la Mesa del Parlamento, una vez se conforme, todo apunta a que solo tendrá derecho a formular dos preguntas orales al Gobierno y una al presidente en cada período de sesiones (son dos al año), e incorporar una única iniciativa en el orden del día por cada sesión.

Los cambios de representatividad en el hemiciclo obligan a un reajuste en la distribución de escaños. Los nacionalistas evidenciarán en este primer pleno su fortaleza al frente de la oposición ocupando el grueso de la bancada izquierda. En la primera fila posterior a los sillones azules del Gobierno, Ana Pontón se sentará en el extremo pegado a la pared, mientras que Besteiro lo hará junto al pasillo. Al lado de este, una única compañera socialista, que hoy será Paloma Castro. Tras ella, dos asientos vacíos y siete diputados del Bloque. En la pasada legislatura, el PSdeG contaba aquí con cuatro butacas.

La presencia nacionalista también se verá incrementada, y la socialista menguada, en otros organismos como las comisiones o la diputación permanente. También en capacidad de iniciativas, ya que el Bloque, con 25 diputados, puede crear de forma automática una comisión de investigación (solo una por legislatura).

La repercusión será, además, económica. Tras ceder dos actas, la subvención al PP caerá en, aproximadamente, 176.353 euros esta legislatura, en 440.882 al PSdeG, y aumentará en 661.320 al BNG.

Durante esta semana, los grupos parlamentarios deberán constituirse formalmente, y sus portavoces se reunirán con los integrantes de la Mesa para determinar, entre otros asuntos, la distribución definitiva de escaños.

En quince días tendrá lugar un nuevo hito de la legislatura: la solemne sesión de apertura. El presidente del Parlamento dará lectura a una declaración institucional que supone el arranque formal del trabajo ordinario en el Pazo do Hórreo. A diferencia de otros años, se producirá antes de la sesión de investidura del presidente de la Xunta.

Esta deberá celebrarse, a partir de hoy, en el plazo de un mes, según recoge el libro de normas del Parlamento. La fecha todavía no ha sido fijada, pero todo apunta a que será ya en abril. La intención de Alfonso Rueda era no prolongar demasiado esa espera, pero en contra de esa previsión se cruzó el inicio de las vacaciones de Semana Santa este domingo, lo que dificulta encajar la investidura en una semana que suele ser inhábil en la Cámara.

La sesión arrancará esta mañana a las once con la constitución de la Mesa de Idade, con tres diputados, los de mayor y menor edad. Son estos tres, dos del PPdeG y uno del BNG.

José Manuel Mato, en su despedida como alcalde. Alberto López

José Manuel Mato (PPdeG), presidente de la Mesa de Idade: «Serei o representante dos alcaldes do rural»

Logo dunha vida dedicada a Paradela, o concello no que foi alcalde dende 1979 e do que non parece haber mellor embaixador polo cariño que lle profesa, José Manuel Mato (Paradela, 1954), parente de Xesús Mato —o crego fundador de Fuxan os Ventos— e fervente defensor dos potenciais do rural e do Camiño, estréase como deputado aos 69 anos.

—Será presidente da Mesa de idade, pero de novo foi tamén secretario en Paradela.

—Si, fun dous mandatos o máis novo. Xa lle dixen a Raúl [Santamaría]: ‘Oes, eu fun dúas veces secretario por idade e parece que foi onte'. Como pasa o tempo.

—Acumulou doce maiorías absolutas consecutivas. Como viviu esta campaña?

—No mundo rural traballamos sempre boca-orella, indo porta por porta. Os alcaldes do rural somos os gardiáns do espírito da nosa terra. Estamos 24 horas de servizo si ou si. A novidade esta vez foron as novas tecnoloxías, había que estar en sete sitios distintos no mesmo día (ri).

—Que lle agarda nesta lexislatura?

—A miña satisfacción máis grande é ser deputado, algo que xa me ofreceran varias veces. A miña vocación sempre foi o municipalismo, e quero que os alcaldes do rural saiban que son o seu representante no Parlamento.

Ramón Leiro Raúl Santamaría, elegido por el PP y uno de los Mozos de Arousa.

Raúl Santamaría (PPdeG), secretario da Mesa de Idade: «Tentarei ser o nexo entre a xuventude e o Parlamento»

Raúl Santamaría (Vilagarcía, 1998) é o máis novo do Parlamento. Tanto, que naceu un ano despois de que Miguel Santalices, actual presidente da Cámara, entrase como deputado. Pero non é novo en política. De feito, xa foi secretario na Mesa de idade de Vilagarcía, onde é concelleiro do PP. «Pero nunca con tanta xente diante», admite.

—Medo escénico non terá, con experiencia no concurso «Reacción en cadena», de profesor e tamén de concelleiro.

—Non, non. Niso non hai problema porque xa no instituto estaba en temas de debate e, tamén na universidade, gustábame presentar traballos na aula.

—Como afronta ser agora deputado?

—Encároo con responsabilidade e ilusión. Co do programa custoume decidir, pero quería dar este paso. Tratarei de aportar esa faceta de xuventude, frescura e renovación. Tentar ser o nexo entre a xente nova e o Parlamento. Será o meu reto.

—Que expectativas ten?

—Hoxe parece que todo ten que ser discutir. A miña forma de pensar e traballar non é esa. Se unha idea é positiva e vai beneficiar á xente, aínda que sexa doutro partido, hai que levala a cabo. Eu quero facer iso. Se vexo que non é así, non teño problema en dar un paso a un lado.

Iago Suárez, diputado más joven del BNG.

Iago Suárez (BNG), secretario da Mesa de Idade: «Teño moita ilusión por mellorar a vida da xente»

O nacionalista Iago Suárez (Chantada, 1997) é tradutor e tamén artista no grupo de rap Tiam Gz, pero recoñece que non vai herdar dende o seu escano o papel de Xosé Luís Rivas, Mini, como músico. «Deleitounos a todos coa súa gran voz, eu reservareino para a miña faceta musical», sorrí. Hoxe tócalle estar de secretario na Mesa de idade como o segundo máis novo da lexislatura. Alí estivera tamén o seu compañeiro de bancada, Daniel Castro, hai catro anos.

—Daríalle algún consello.

—Algún sempre se dá. Hai que escoitar á xente que estivo aí diante de min. É un posto curioso, unha experiencia única que gardarei para sempre.

—Foi de número catro pola provincia de Lugo e nunca antes o BNG tivera tantos deputados alí. Como o viviu?

—Moi ilusionado, viámonos capaces de sacar un resultado moi positivo. O obxectivo principal de chegar á Xunta non se conseguiu, pero o resultado é histórico. Isto coloca ao BNG como clara alternativa ante o PP.

—Que obxectivos se marca para estes catro anos?

—Estamos cos veciños da miña zona para coñecer as inquedanzas e necesidades que poidamos levar ao Parlamento. O que podo aportar esta lexislatura é moitísima ilusión e gañas de traballar para mellorar a vida da xente.