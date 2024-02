Rueda: «Galicia participou como nunca e votou como sempre»

Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda PACO RODRÍGUEZ

Ante una junta directiva del PPdeG engalanada con las sonrisas de la victoria bajo las ojeras de la noche de celebración, Alfonso Rueda afirmó este lunes que las elecciones autonómicas del 18F han «desmentido» uno de los «grandes mitos da esquerda», que si la gente participa, ganan. Esa fue la idea a la que se agarró el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al arranque de la contienda gallega. Pero el PPdeG logró una holgada mayoría absoluta de 40 diputados (tenía que alcanzar al menos 38) con una participación superior al 67 %. Cuando se participa, dijo Rueda, «a xente decide en liberdade, e en liberdade decidiu apoiar ao PP». Galicia, resumió el presidente, «participou como nunca e votou como sempre».

Como en su primera valoración en la noche electoral, Rueda -que habló tanto en gallego como en castellano-, subrayó el «mensaje muy claro que Galicia ha enviado a España». «Galicia ha dado un frenazo en seco a Sánchez y sus aliados separatistas», dijo . Aquí, añadió, «no queremos hacer ni admitimos chantajes, queremos igualdad, entendimiento, responsabilidad y queremos sentidiño». Los gallegos, continuó el líder del PPdeG, «queremos dignidad para Galicia», y eso es «lo que vamos a defender por encima de todo».

Para el presidente electo (aunque desde este lunes en funciones), Galicia tenía que escoger el 18F entre «dous camiños»: el de las «moitas mentiras ou do da verdade». Los gallegos, afirmó han optado por el segundo, y él subrayó que asume el encargo de gobernar con la tarea de subrayar el valor de la palabra dada «tan devalado pola esquerda». Por lo tanto, «cumprir o prometido» será o el eje fundamental de todo lo que haga en el gobierno.

Además Rueda consideró que Galicia ha superado el intento de «dividirnos» y de levantar «muros» entre sus ciudadanos. Recordó así uno de los mensajes más polémicos del discurso de investidura de Pedro Sánchez, en el que habló construir un «muro contra la derecha».

«A xente xa falou e non se levantou ningún muro, esa era a estratexia e o que lles gustaría facer», dijo de sus rivales. Ante esa pretensión, «eu vos digo que agora teño máis que nunca a obriga de gobernar para todos. Gobernarei para todos dende o primeiro momento e sen ningunha dúbida», subrayó.

Denunció además «os intentos de manipular [de la oposición] que tanto dano fixeron, pero non a nós, ao prestixio da xente do mar», dijo sobre la crisis por el vertido de los pélets. A su juicio los gallegos advirtieron que «á primeira» que se trataba de un intento de «facer dano por rédito electoral», y reaccionaron contra él. También se refirió a las «euforias antes de gañar nada» de sus rivales, que no llevaron «a ningunha parte», sin citar al Bloque. Su receta, explicó, fue muy distinta: «Humildade, tranquilidade, aguantar as difamacións, e ao final obter o triunfo». Rueda dio gracias a los dirigentes del partido y a sus cuadros por haber asumido «esa estratexia fundamental», a pesar de las dificultades de una campaña y al «menosprezo inxusto» al que a su juicio fueron sometidos por sus oponentes en varias ocasiones: «Grazas por sobrepoñerse a todo iso».

Los agradecimientos coparon el grueso de su discurso en el día después de la victoria. Los hizo a los 10.000 apoderados e interventores, a los militantes de base y a los parlamentarios. Tuvo uno especial para la coordinadora de campaña y secretaria general, Paula Prado, que en la noche del 18F fue la única que le acompañó sobre el estrado para proclamar la victoria (un gesto que denota la confianza y el reconocimiento a su trabajo estos últimos meses), y también para los expresidentes Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijoo. A su predecesor, presente en la junta directiva, le dijo: «Está vitoria tamén é túa por moitísimas razóns», y se comprometió a que Galicia será «unha peza decisiva» para hacerle presidente de España en el futuro.

Alberto Núñez Feijoo, presidente nacional del PP, cerró la junta directiva y concluyó que Galicia ha enseñado a España una «lección», que si «concentran el voto» en el Partido Popular «frenamos a los independentistas y arrinconamos al sanchismo». Esa es «la receta», subrayó.

El expresidente de la Xunta también señaló que «Galicia ha enseñado a España» que los gallegos han sido capaces de «no dejarse intoxicar» por el «sanchismo y todas sus terminales». Esa resistencia y la decisión de concentrar el voto ha supuesto que, a pesar de ser «atacados» por diversos medios, solo hay un vencedor: «Y no es ni el BNG, ni la UPG, ni Sumar, ni restar, ni el PSOE ni Vox. La elecciones las ha ganado el PP de Galicia y Alfonso Rueda».

Feijoo consideró que su partido «ha ganado una vez más contra todo y contra todos», incluso a pesar de que el PSOE se «encomendó al nacionalismo gallego», y de «todas las mentiras, manipulaciones y el barro volcado en la campaña».

Además, Feijoo consideró que el resultado culmina la transición que su partido inició hace dos años, cuando dejó la presidencia del mismo y de la Xunta para dirigir el PP nacional. Ese proceso «rematou» y «Alfonso Rueda es un «barón con B. Un barón do PP en España con todas as letras e a maioría absoluta. Moito ollo con el», señaló.

Sus palabras reflejan el impacto que la victoria del domingo ha tenido para el ánimo del partido que preside en toda España, después de que en las elecciones generales de julio el PP obtuviese una victoria insuficiente para hacerse con el Gobierno frente al PSOE y sus socios.

Rueda dice que renuncia a los 100 días de cortesía porque la oposición tampoco se los iba a dar

Alfonso Rueda también anunció su renuncia a los cien días de cortesía que se suelen conceder a los nuevos gobiernos. Afirmó que la oposición «non nolos ía dar», pero también consideró que su Ejecutivo no los necesita porque tiene los deberes hechos. Recordó que tienen unos presupuestos aprobados y que por tanto, «toca traballar dende o primeiro día, todos unidos sen esperar ningunha cortesía». Su investidura no se espera hasta que pase Semana Santa.

Rueda insistió además en la necesidad de «seguir sendo moi humildes» y en ese compromiso de trabajo para corresponder a la confianza de los gallegos. «Eu dende hoxe empezo a gañala para os próximos catro anos», subrayó.

Su discurso estuvo precedido por el de Paula Prado, número dos del partido, que celebró los resultados electorales. Recordó que el PP ha obtenido la confianza de «700.000 galegos», 73.000 más que en el 2020, cuando lograron dos escaños más. Señaló además que han conseguido 500.000 sufragios más que el PSOE, y que superaron la suma de los que obtuvieron juntos los socialistas y el BNG Xuntas. Añadió que su partido obtuvo la victoria en 295 delos 313 concellos de Galicia.

Con esos resultados, subrayo, «xa é indiscutible que estamos na era Rueda», a la que se ha llegado tras una «transisición exemplar» desde el liderazgo de Alberto Núñez Feijoo al del nuevo presidente, y de dos años de gobierno también «exemplares». Prado reprochó a sus rivales los intentos de embarrar la campaña y les acusó de que «non saben gañar nin perder, nin son capaces de entender Galicia e aos galegos. E así van seguir moito tempo na oposición».