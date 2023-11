Pontón vincula la salida de Lobeira a una «reestructuración interna» sin «maior trascendencia»

Sandra Alonso

La marcha de Bieito Lobeira como responsable de organización, labor que compartía con Lucía López, se produjo ya en el mes de septiembre, pero no trascendió hasta que este lo comunicó ayer. Desde el Bloque apuntan que este tipo de reestructuraciones orgánicas no son comunicadas a nivel externo, a pesar del largo recorrido de Lobeira en la formación nacionalista. Así lo expuso esta mañana la portavoz nacional, Ana Pontón, en un acto junto a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el diputado Néstor Rego, para desgranar las claves del acuerdo de investidura firmado con el PSOE. «É unha reestructuración interna que tiñamos pensado e non lle damos maior trascendencia», respondió sobre el silencio estos dos últimos meses desde que tomó la decisión personal de abandonar su cargo.

«Xa o explicou Bieito, que segue ademáis na dirección do BNG nos máximos órganos de representación. O único que podo dicir é que é unha honra contar na dirección do BNG cunha persoa como el», valoró Pontón sobre el exdiputado autonómico, a quien elogió como alguien que «da todo por esta organización eten demostrado unha entrega total». La líder del Bloque recordó que ella misma trabajó «cóbado con cóbado» con Lobeira, por lo que se trata de una persona de «máxima confianza».

Pontón acusa a Rueda de tener una «resaca de campeonato» ante el acuerdo que este tildó de «garrafón» M.Varela

Pontón también resaltó que es un «luxo» mantener a Lobeira en la dirección, ya que a pesar de abandonar sus tareas de organización, continuará como miembro de la Executiva Nacional y el Consello Nacional, que es el máximo órgano de la formación entre asambleas.

En declaraciones a Europa Press, el exdiputado apuntó que su marcha se produjo tras una decisión «persoal», y que, a sus 55 años, buscará ahora otra ocupación laboral, sin dejar su vinculación con el nacionalismo. De hecho, Lobeira se ocupa en estos momentos de las relaciones con el resto de organizaciones de la órbita del Bloque, como sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles o sensibilidades políticas. Antes de dedicarse a la política de forma profesional, Lobeira trabajó como camarero, trabajador forestal, estibador. Su compromiso, dijo a Europa Press, sigue «inquebrantable» con la formación política que lleva en la «cabeza» tras más de diez años en los que fueron portavoces nacional Xavier Vence, Guillerme Vázquez y Ana Pontón.