Pontón acusa a Rueda de tener una «resaca de campeonato» ante el acuerdo que este tildó de «garrafón»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, recogió esta mañana las críticas que vertió ayer en el Parlamento el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el pacto de investidura que los nacionalistas firmaron con el PSOE y que el titular del Gobierno gallego califico de «garrafón». «Rueda ten unha soberana resaca, de campeonato, por non ser quen de dixerir acordo», bromeó la líder del Bloque, acompañada por el diputado en el Congreso, Néstor Rego, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para desgranar las claves del documento, que recordó que es solo para el voto en la investidura, lo que obliga al Gobierno y al PSOE a «cumplilo» durante la legislatura.

Pontón dijo que, frente a un BNG con políticas útiles para los intereses de la ciudadanía gallega, está un responsable de la Xunta que «non é capaz de conseguir nada para este país». «É o único presidente que se enfada cando se conseguen cousas para o seu país», lamentó. La líder del Bloque desdeñó también las críticas a que el pacto actual recoge puntos del anterior, y que muchos de estos no fueron cumplidos desde el Gobierno.

Asumió que no se logró «aranxar todos os probemas», pero retó al presidente de la Xunta a responder qué consiguieron los 22 diputados gallegos restantes en el Congreso. «Que me diga rueda que conseguiu el. Está moi enfadado porque o acordo deixa en evidencia a súa capacidade política», agregó la portavoz nacional, volviendo a conminarle, como hizo ayer en el Parlamento, que «non poña paus nas rodas» si este no va a «aportar».

«Ninguén espera que os 13 deputados do PP consigan nada», señalaba minutos antes Rego, que afeó a otras fuerzas políticas con representación en Galicia -sin mencionar cuales- incluyesen en sus acuerdos de investidura asuntos que afectasen directamente a Galicia. «O BNG é a única forza política que pon por diante as necesidades e intereses de Galiza», zanjó.