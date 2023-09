El PP pregunta al Gobierno por sus soluciones para las deficiencias y retrasos diarios de los trenes gallegos

Colas para coger un tren este viernes en la estación de Santiago. Sandra Alonso

Los diputados gallegos del PP en el Congreso remitirán una pregunta para el Gobierno central en la que le urgen a aclarar qué medidas «urgentes y efectivas» van a adoptar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Renfe y ADIF para solucionar las «recurrentes deficiencias y retrasos» que sufre el servicio ferroviario de media distancia en Galicia, al entender que «perjudican seriamente» a los usuarios de los trenes.

Los populares exponen que la vuelta a la actividad plena tras el período estival se ha notado especialmente en la movilidad ferroviaria, con «miles de usuarios» empleando el tren cada día. Una alta demanda que, apuntan, ha llevado a constatar que «persisten» en la comunidad los retrasos de los trenes de Media Distancia operados por Renfe, especialmente importantes en los que operan en el eje atlántico o en el corredor Avant entre Ourense, Santiago y A Coruña. Unos retrasos que atribuyen a «averías en su material móvil, falta de personal de mantenimiento en los talleres, carencia de más trenes o incidencias en la infraestructura gestionada por ADIF».

El escrito que presentarán a la Mesa del Congreso enumera varios casos ocurridos en las últimas semanas, como los treinta minutos tarde que llegó a A Coruña el tren de primera hora procedente de Vigo del martes día 12, los 27 minutos del Avant matutino A Coruña-Ourense del 18 de septiembre, o los 61 minutos del primer convoy del eje atlántico del día 20, que provocó dilaciones en los servicios en sentido inverso. «Los usuarios, por culpa de Renfe, llegaron tarde a sus centros de trabajo, a sus consultas médicas, a juicios, a citas comerciales y profesionales, a enlaces con trenes de larga distancia...», enumeran, asegurando que los usuarios «ya no saben cómo justificar esas demoras constantes en sus centros de trabajo» y están viendo «cómo se perjudica su vida laboral y familiar».

Para el PP, esas incidencias «no son puntuales ni esporádicas», sino tan frecuentes que se permiten calificarlas como «retrasos programados» y «limitaciones a la velocidad permanentes».

Carencia de plazas

Loos diputados populares también denuncian una gran carencia de plazas en determinados días y franjas horarias, que no puede justificarse en el aumento de viajeros provocado por las bonificaciones en el precio de los viajes en tren para usuarios recurrentes, algo que tampoco «puede jamás justificar que el servicio ferroviario no se preste en las debidas condiciones de calidad». «Los usuarios no tienen la obligación de aceptar esos retrasos. Tienen derecho a que se les preste un servicio en el que haya un horario de salida y un horario de llegada que se debe cumplir, y Renfe está obligada a ello».

Por todo esto, el escrito considera que el ministerio, Renfe y ADIF «deben reaccionar y buscar soluciones de inmediato», sin «caer en la indolencia» ni apelar a la resignación del usuario de tren gallego.