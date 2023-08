La Xunta usará inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y creará un expediente escolar digital

Sandra Alonso

La inteligencia artificial entrará en las aulas gallegas a partir del próximo año con el proyecto EducalIA, que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, definió este jueves como un programa «pioneiro e moi innovador» que no se ha desarrollado aún en ninguna otra comunidad autónoma. Así lo expuso tras el Consello del Gobierno gallego que acordó avanzar en la creación de la plataforma para «mellorar a toma de decisións de cara ao éxito escolar», así como la creación de un expediente académico único y electrónico y habilitar un portal único de comunicación para la comunidad educativa.

El plan de utilización de la inteligencia artificial en el ámbito educativo prevé la puesta en funcionamiento de un sistema que permita analizar los datos del alumnado y el efecto de los diferentes programas educativos sobre el éxito escolar para «reducir o fracaso escolar ou deseñar itinerarios formativos personalizados». La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades lanzará hoy una consulta previa al mercado mediante el proceso de compra pública de innovación para que las empresas tecnológicas «amosen os recursos de que dispoñen para facer realidade este proxecto». «Trátase do sistema de contratación pública que permite mercar ou adaptar ás necesidades do cliente, neste caso a Xunta de Galicia, produtos que aínda non están no mercado» o diseñar soluciones para desarrollar un proyecto concreto, explicó el presidente gallego, que estima una inversión de diez millones de euros durante los próximos cuatro años para el despliegue de esta iniciativa.

Expedientes únicos

Un segundo paso será poner a disposición del alumnado y sus familias el acceso al expediente digital único del estudiante. «Agora non existe. Se un alumno cambia varias veces de centro terá un expediente en cada un», resumió Rueda. Este documento incluirá datos de identificación, de escolarización, académicos, sobre atención a las necesidades específicas de apoyo educativo, y otros datos educativos y de formación relevantes. «O obxectivo é que este expediente acompañe ao longo do seu tránsito polo sistema educativo na súa relación cos diferentes centros e administracións e que sexa accesible desde calquera lugar en calquera momento», añadió el titular de la Xunta.

EdugalIA supondrá también la creación de un portal donde alumnos y familias puedan comunicarse con los centros o a administración educativa, con asistencia para gestiones académicas.

Drones en las carreteras

El Gobierno gallego destinará 20 millones de euros hasta el 2027 para impulsar la «estrada intelixente», utilizando drones, vehículos autónomos y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos. El presidente de la Xunta anunció también la aprobación de la Estrategia de digitalización e innovación en materia de carreteras de Galicia, elaborada por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

El objetivo fijado por la Xunta es proporcionar tanto a gestores como a usuarios «a máxima información» sobre las vías de comunicación, agilizar trámites en cuestiones relacionadas con carreteras de titularidad autonómica y conocer el estado de esta red a tiempo real. En este «plan ambicioso», como lo definió Rueda, se implementará un programa piloto de drones e inteligencia artificial para detectar daños en pavimentos de carreteras.