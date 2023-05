Raquel Graña: «Grey ayudó a encender la chispa»

CEDIDA

Su canal, Íntimas Conexiones, roza el millón de seguidores en YouTube y los 60.000 en Instagram. Su segundo libro, Vivir siendo libre, tras el primero con el que se estrenó en el mapa literario, Sex On, dirigido al público juvenil, ha dado paso al pódcast sobre desarrollo personal, del mismo nombre, en Podimo. Además, tuvo programa propio en la TVG, en calidad de presentadora, Non lle chames amor. En la cercanía contagia la misma alegría con la que hacía el saludo en sus vídeos al principio: «Hola bombones, ¿qué tal?». Hace poco dio un taller sobre maternidad y sexualidad en el que se regalaron Satisfyer. Fue «una experiencia súpersatisfactoria», describe la sexóloga de A Mariña.

—¿Sigue saludando así a sus seguidores en YouTube?

—No, ya no les llamo bombones. Puede que salga algún vídeo muy eventual de YouTube, pero ya no lo hago.

—Me evoca al Sexbomb de Tom Jones. Hablando de música, ¿cuál «pone» más en la intimidad?

—[Carcajada] ¡Aquí hay de todo, como en la vida misma! Gente que se pone con un blues, un jazz o un heavy metal a topísimo.

—Sugiera una playlist sexi.

—¡Me encanta! Lo trabajo en los talleres presenciales. Siempre les pregunto: «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sexi?». ¡Y se quedan en blanco! Hay que sentirse sexi para una o uno mismo, no para los demás. Canciones que me parecen hípersensuales para bailar sola o en pareja: Be the change de Taz Rashid, Ascentia de Dub Sutra, Wicked games de The Weeknd, I put a spell on you de Annie Lennox, Scary love de Philela, Hold me in your arms de Volupta Mors.

—De la música a las letras. ¿Qué nota nos pondría en lectura del género erótico?, ¿o se consume más cine erótico que libros?

—El género literario erótico gusta más a las mujeres. Los hombres no suelen leer tanto o, por lo menos, de ese género. La novela erótica y rosa es una de las más vendidas en Amazon. Las lectoras devoran literalmente los libros y eso no quiere decir que les falte algo, pero sí nos da sugerencias de cosillas que podrían reavivar su vida en pareja. Con respecto al cine, si hay algo erótico suele ser de refilón. Una película centrada en ello no es tan habitual, pero llama la atención y conlleva menos esfuerzo mantener la atención.

—Pues hablando de cine, ¿siguen las referencias a «Cincuenta sombras de Grey» o eso ya pasó?

—¡Sí, claro que está presente! Puso de manifiesto deseos o fantasías ocultas, jugando muy muy bien con el misterio y lo secreto. Situaciones a raíz de la película que me contaran en consulta... Pues puedo decir que sí estimuló la imaginación y el deseo de ponerlo en práctica. Más gente se hizo con antifaces, con esposas, con lencería. Ayudó a encender la chispa a muchas personas. Siempre digo que hay que probar y que es necesario decir qué nos apetece o nos gustaría. ¡Necesitamos más estímulos para mantener vivo el erotismo en pareja y no esa monotonía carca!

—¿Aún suena «tengo dolor de cabeza» a modo de excusa?

—Lo cierto es que no lo escucho tanto como se pueda pensar. Decir «estoy cansada/o» es más que suficiente, pero seamos un poco conscientes. Si estás cansada o cansado un día vale, pero también puedes hacer la estrella de mar. ¿Qué es? ¡Dejarte hacer! El placer es fundamental para que la relación sienta esa conexión en el tiempo. Además, por favor, ¡no hagáis siempre lo mismo! ¡Ni acabéis siempre en coito! ¿No te aburre ver siempre la misma peli? En el sexo es lo mismo.

—¿Fingimos muchos orgasmos?

—Los estudios dicen que el porcentaje está en un 65 % en mujeres. Los hombres no suelen hacerlo tanto. Si bien aquí quiero romper una lanza a favor de nuestra independencia y empoderamiento. Cada vez son más las mujeres y los hombres conscientes del disfrute, del goce, de la necesidad de conexión y del placer. Por tanto, cada vez estamos más despiertos y deseosos de complacer a la otra persona y de sentir nuestros propios orgasmos. Es fundamental disfrutar del día a día, de la vida. Es importante comunicar las cosas desde el amor y la asertividad, mantener una mente abierta y estar dispuesto/a a que tus patrones erótico-festivos cambien.

—El sexo, dice, sigue siendo tema tabú. ¿Cómo ve el del futuro, con ChatGPT, con robots, gafas virtuales, ya posible en Marte...?

—¡Creo que mucha gente no saldrá de casa! Mi opinión es que necesitamos más talleres de mujeres, de hombres, mixtos, más conexión física, sensorial, presencial y no tanto este mundo virtual. Al final, desconectamos hacia fuera y cuando permitimos conectar con los demás, ¡flipamos! Así de claro. En uno de mis talleres saltó la bomba: «Es que tengo muchos límites físicos con los demás, si alguien me toca me siento culpable». ¿Culpable? Necesitamos sentirnos más, escucharnos, conectarnos... ¡Deja ya el TikTok y el Instagram cada vez que tienes cinco minutos libres! Tócate más todo el cuerpo. Disfrútalo, gózalo y paséate desnudo por tu casa, por el jardín o por la playa. ¡Más liberación, corporalidad y conexión, por favor!