La vivienda se afianza como gran problema de Galicia y crece el malestar por las infraestructuras
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Sanidad, paro, inflación y envejecimiento completan la lista de grandes dificultades en la que no entra la inmigración02 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La vivienda es el principal problema para casi uno de cada cinco gallegos, según el barómetro de Sondaxe. El porcentaje de ciudadanos que la sitúan como la principal lacra de Galicia crece: en febrero del