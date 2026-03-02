La Fiscalía interpone una querella contra José Tomé tras recibir la denuncia de una presunta víctima de acoso

José Tomé, en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión como presidente de la Diputación Laura Leiras

Casi tres meses después de que se desvelaran una serie de acusaciones de abuso y acoso contra, presuntamente, varias mujeres por parte de José Tomé, entonces presidente de la Diputación de Lugo, la Fiscalía ha presentado este lunes una querella contra él. El organismo lo ha hecho tras recibir formalmente una denuncia en la que se relata uno de estos sucesos, presuntamente cometido en septiembre del 2025. El Ministerio Público de Lugo abre así una nueva fase en el caso Tomé, que entra de lleno en el ámbito judicial. El ente, a través de un comunicado, explicó que ha recibido «una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos». La Fiscalía se muestra prudente y afirma que «los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos «bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública».

Hasta el momento, las únicas acusaciones que pesaban contra él eran de carácter público, con especial incidencia a nivel interno del partido y de la política lucense, gallega y española. Ahora, la acusación se eleva al ámbito penal. La Fiscalía considera que «los hechos están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella». Apunta, eso, sí, que podría no ser preciso «efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía», de manera que, una vez judicializado el asunto, «puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción».

Tomé es desde el año 2015 alcalde de Monforte de Lemos, se convirtió en el 2019 en presidente de la Deputación de Lugo y en el 2022 fue nombrado secretario provincial de los socialistas lucenses. Anunció su dimisión como presidente de la Deputación de Lugo el 10 de diciembre del 2025 y entonces pidió también su suspensión de militancia en el PSOE. Lo hacía después de que un programa de televisión, la noche anterior, hiciera públicas presuntas denuncias de seis mujeres contra él por acoso sexual, tramitadas a través del canal interno del partido. Fue la propia dirección federal socialista la que reconoció que dos días antes de la dimisión había recibido una denuncia anónima en la que ya estaba trabajando la Oficina contra el Acoso del PSOE. «Algún día saberase a verdade», dijo Tomé el día de su dimisión.

Malestar en el PSdeG

El caso desató una tormenta interna en el PSOE. La presión fue creciendo en la cúpula para pedir más contundencia en la gestión del caso. De hecho, a mediados de diciembre se hizo público un manifiesto para pedir firmeza en el partido contra el acoso sexual. Al documento se adhirieron en pocos días más de 300 mujeres, entre ellas, varias alcaldesas y ex afiliados socialistas.

Tomé, que mantuvo desde el primer momento su inocencia, continúa como alcalde de Monforte, en condición de no adscrito y con el apoyo de los concejales del grupo socialista. También se mantiene como diputado provincial, en calidad de no adscrito. Tanto el BNG como el propio PSdeG le pidieron que dejara todos sus puestos, pero él se negó, amparándose en su versión. Está por ver cómo afecta esta querella a su situación política, ya severamente dañada. Todo, con las elecciones municipales del 2027 en el horizonte y con la posibilidad de que se presente a la reelección en Monforte con un partido que no sea el PSdeG.