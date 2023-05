El PSdeG mantiene su postura sobre el traspaso integral de la AP-9, pese al bloqueo del PSOE estatal en el Congreso

Los peajes significan un gran porcentaje del coste de viajar a los núcleos urbanos de Galicia. xoan a. soler

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, aseguró ayer que el Partido Socialista de Galicia defiende el traspaso de la AP-9, en la línea de la posición manifestada por el Parlamento de Galicia, pese a que la negativa del PSOE en el Congreso impidió que la tramitación de la ley orgánica para la transferencia de la titularidad superase la fase de ponencia y llegase a la comisión de Transportes.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSdeG en Santiago, justificó que el PSOE impidiese la tramitación en que el texto todavía no está listo para recabar «o consenso suficiente». Lage subrayó que el PSdeG apuesta por que la titularidad de la autopista se transfiera a la Xunta, tal y como reclamó de forma unánime el Parlamento, pese a la posición más restrictiva del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE estatal. El Ejecutivo central solo aceptaría una transferencia limitada de la gestión, manteniendo la titularidad de la autopista en el Estado.

El Gobierno central ve «difícil encaje» al traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Xunta E. Álvarez

En cualquier caso, el número dos del PSdeG puso en valor el hecho de que el actual Gobierno «cambiase a súa posición» con respecto a la mantenida durante el mandato del popular Mariano Rajoy que, en su opinión, impidió que se debatiera el traspaso. «Valoramos positivamente que o Goberno de España teña mudada a súa posición. Vexo unha actitude diferente a outros momentos. Con Rajoy no Goberno non foi posible, nin parcial nin de ningún xeito. No Parlamento xa reclamamos noutras ocasións o traspaso. Valoramos a actitude, a mellor disposición que manifesta agora o Goberno», aseguró, aunque insistió en que el PSdeG «defenderá os intereses dos galegos» en la línea acordada en el Parlamento de Galicia.

En este sentido, precisó que los socialistas gallegos «valoramos aínda máis os 43 millóns de euros anuais que está a destinar por primeira vez o Goberno de España para que haxa bonificacións e rebaixas do custe das peaxes». En cualquier caso, ve necesario comprobar en qué se concretará la disposición de diálogo del Ejecutivo central con respecto al traspaso de la AP-9. También cree que en algún momento deberá activarse la comisión bilateral para concretar la transferencia competencial, pese a que a la legislatura solo le queda medio año.

El PSOE, «retratado»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que el PSOE ha quedado «retratado» con su postura en el Congreso de los Diputados sobre el traspaso de la AP-9, al tiempo que agradeció que los socialistas «fagan explícito o seu maltrato a Galicia» para que «todos poidan saber o que hai». Para la líder del BNG, Ana Pontón, lo que sucedió en el Congreso evidencia «os paus nas rodas do PSOE e o PP para a transferencia da AP-9», al tiempo que recriminó al Gobierno central que incumpla el pacto de investidura que alcanzó con el Bloque.