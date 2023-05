El Gobierno solo acepta una transferencia limitada de la AP-9 a Galicia y se reserva su titularidad

Imagen de la AP-9, en Santiago PACO RODRÍGUEZ

El acuerdo unánime del Parlamento gallego para lograr el traspaso de la AP-9 a la Xunta no tendrá continuidad en el Congreso de los Diputados. En la reunión de la ponencia celebrada este miércoles para elaborar la propuesta de ley orgánica se evidenciaron las diferencias entre el PP y el PSOE. Los populares defendieron la literalidad del acuerdo parlamentario gallego, basado en el cambio de titularidad de la autopista, mientras que los socialistas esgrimieron el criterio del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar la transferencia a determinados aspectos de la administración y explotación de la autopista del Atlántico. Se trataría de una forma de cogobernanza limitada a la posibilidad de aprobar sanciones a la concesionaria y que incluye la prerrogativa de que cualquier decisión sobre la modificación de la concesión —por ejemplo, una hipotética nueva ampliación— debe contar con la «conformidad previa de la comunidad autónoma de Galicia». En este esquema, la AP-9 continuaría siendo parte de la red de carreteras del Estado y lo único que se traspasaría serían competencias relacionadas con la gestión.

Sería por tanto una transferencia devaluada que se situaría en un cierto limbo administrativo, lejos del texto que aboga por el traspaso completo de la titularidad de la infraestructura, defendido por el PP, BNG, el PSdeG y Galicia en Común. En este caso, el PSOE nacional, condicionado por el criterio del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Hacienda, ha rebajado las expectativas mediante una serie de enmiendas que el PP pidió que se retiraran. «Nosotros nos comprometimos también a retirar nuestras enmiendas para respetar el acuerdo del Parlamento gallego, y dejar los detalles de la transferencia para la comisión mixta bilateral», explicó el diputado del PP Celso Delgado, que cree que hay que seguir buscando un acuerdo, aunque admite que va a ser difícil que se pueda llegar a aprobar la ley en esta legislatura.

Aunque todos los Gobiernos fueron reacios a la transferencia de una infraestructura que se considera estratégica para los intereses del Estado por su conexión con Portugal y con los puertos de competencia estatal, la puesta en marcha de las bonificaciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez han servido para sustentar la idea de una transferencia parcial. De acuerdo con la moción presentada por los socialistas, el actual esquema de descuentos en la autopista aconsejaría mantener la titularidad en el Estado, es decir, en el Ministerio de Transportes. Aunque las enmiendas se plantearon cuando las bonificaciones estaban en tramitación —en junio del 2021— y se temía que la transferencia pudiera comprometer la tramitación de los descuentos.

El objetivo del PP, no obstante, es que el cambio de titularidad pueda decidirse con el consenso de los 176 votos que exige una ley orgánica, algo que Guillermo Meijón, diputado gallego del PSOE, ve «muy difícil» en estos momentos. «En la actualidad hay una serie de factores que complican este asunto: los más de tres mil millones aprobados por este Gobierno para bonificar viajes hasta el 2048; la investigación en la Unión Europea sobre la validez de la concesión; y las escasas perspectivas de llegar a los 176 votos». Por eso asume que, ante estos factores de mayor complejidad, «es necesario seguir trabajando en la ponencia. Creo que en el Congreso podemos trabajar más este asunto y no dejarlo todo para la comisión bilateral», explicó Meijón, que cree que la propuesta de cogobernanza de la autopista está abierta a negociación.

El diputado del BNG Néstor Rego cuestionó que el PSOE no retirara las enmiendas, «desoíndo o acordo aprobado pola unanimidade do Parlamento de Galiza, unha iniciativa do BNG que apoiou o PSdeG». El diputado nacionalista y Celso Delgado lamentaron la negativa de los socialistas a convocar una nueva reunión o a que la ponencia pasara a la Comisión de Transportes «mesmo mantendo as súas enmendas». Ambos diputados creen que lo que subyace es una estrategia de «bloqueo» por parte del PSOE y del Gobierno. Por otra parte, tanto Vox como Ciudadanos se mostraron contrarios al traspaso durante la reunión.