José Tomé ya pidió su suspensión de militancia en el PSOE y cuando Ferraz la haga efectiva el PSdeG propondrá la gestora para Lugo

José Tomé, durante su comparecencia del jueves en Monforte, donde anunció su renuncia a la presidencia de la Deputación y su solicitud de suspensión del partido

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo y secretario general de los socialistas lucenses, José Tomé, ya presentó ante el PSOE su solicitud de suspensión de militancia. Esto implica que desde ahora el partido carece de dirección a nivel provincial, a la espera de que, tal y como se comunicó este miércoles, se ponga en marcha una gestora.

Tomé, que lleva desde el 2015 como alcalde de Monforte, desde el 2019 como presidente de la Diputación y desde el 2022 como secretario general de los socialistas lucenses, fue acusado por varias mujeres de acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Las denuncias trascendieron en un programa de televisión estatal y precipitaron que este miércoles renunciase a sus cargos orgánicos y a la presidencia de la Diputación, además de pasar a liderar Monforte desde un grupo de no adscritos.

Según explican fuentes del PSOE, en cuanto Ferraz haga efectiva la dimisión de Tomé, la cúpula del PSdeG podrá proponer a los integrantes de esa gestora que regirá los designios del partido mientras no se retoma la normalidad orgánica en la provincia. Luego, esa lista de nombres redactada desde Santiago deberá ser validada en Madrid, ya que Ferraz tendrá la última palabra.

En el partido, por el momento, evitan hablar de tiempos. Sí apuntan que intentarán ser lo más ágiles que puedan, pero no se atreven a establecer plazos.

La dimisión en la presidencia

Mientras eso sucede a nivel orgánico, en la Diputación de Lugo Tomé continuará como presidente hasta este viernes. Explican fuentes del partido que será entonces cuando se haga efectiva su dimisión y a partir de ahí comenzarán a correr los plazos para que se determine su sucesor.

Hasta la fecha, en el ente provincial están a la espera de conocer en qué términos se registra su renuncia, ya que tendría la potestad de revocar las delegaciones de competencias actuales antes de abandonar su puesto. Si se diese esta circunstancia, la actual estructura de gobierno quedaría anulada.