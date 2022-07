La velutina, de la A a la Z maría santalla

A Coruña y Pontevedra son siempre las provincias en las que se detectan más nidos, debido a las condiciones climatológicas, más favorables al asentamiento de la especie. No obstante, desde la Xunta indican que se están localizando nidos en zonas en las que no se habían detectado hasta el momento. Además, está aumentando su número en Lugo y Ourense, provincias en las que tradicionalmente su presencia había sido menor.

Desde la Asociación Galega de Apicultura indican que su presencia depende del clima de cada comarca, pero confirman que en Galicia, a nivel global, no se puede decir que su número esté descendiendo: «A presenza de velutinas está indo un pouco por comarcas, pero na franxa occidental, que é onde ten unha actuación máis grande, agora mesmo está a tope», apunta Xosé Torres, presidente de la organización, quién además alerta de la amenaza que suponen: «Está diezmando as colmeas porque as abellas do noso país non teñen sistemas defensivos contra elas».