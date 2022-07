María Celina Josenje muestra los restos del nido que tuvo que quitar ella misma del alerón de su vivienda. Lo hizo con un palo y sprais antimosquitos desde la ventana del baño, que tiene barrotes, y que estaba cerca del nido Kiko Delgado

María Celina Josenje vive en la parroquia de Centroña, en Pontedeume, y lleva 24 horas en pie de guerra contra las velutinas. Ella sola, porque ni el 012, ni el 112, ni Medio Ambiente, la Guardia Civil o el alcalde de su localidad le han ayudado para eliminar un nido que amenaza la vida de unos sobrinos y un vecino, que son alérgicos al veneno del insecto. Por eso, este sábado por la mañana decidió actuar: «Me armé de valor y cogí todos los espráis antiinsectos que tenía por casa, y una vara de 15 metros que uso para llegar al tejado, y deshice la colmena». Lo hizo desde la ventana del baño, cercana al nido. Una operación bastante arriesgada: «Tenía miedo, porque además me entraron seis en el baño y yo me escapé corriendo». El ataque ha resultado, aunque no del todo: «Las velutinas hacen primero una especie de alfombra, una base que está pegada a la pared y sobre la que construyen el nido. Yo pude deshacer el nido, pero la base sigue ahí, y veo velutinas que dan vueltas, seguramente para rehacerlo».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Celina Josenje quiere que algún técnico acuda a su casa para eliminar el riesgo de volver a tener velutinas, porque hay vidas en juego. «Tengo en mi casa a un sobrino de Madrid y su novia y son alérgicos, y mi vecino de al lado, que es como si fuese de mi familia, va cada quince días a Ferrol a pincharse por el riesgo que corre». Ella cree que no es alérgica, aunque hasta ahora no le ha picado ninguna avispa, y eso que ya se ha enfrentado a ellas: «Ayer haciendo la comida entraron doce en la cocina. Algunas murieron en el antimosquitos eléctrico que tengo, ¡pero las velutinas son tan grandes que tenía miedo que estallase aquello!». Otras las mató ella misma.

El nido estaba en un alero del tejado de su casa, en el porche. La vecina calcula que mediría más de cuarenta centímetros y llevaba hecho menos de un día

Las últimas 24 horas fueron para esta vecina de Centroña, que se ha quedado viuda hace poco y vive habitualmente sola, un infierno. «No he podido dormir nada, porque estoy muy preocupada. Si el nido estuviese en un manzano de la huerta, pues no me preocupaba si no venían a retirarlo en unos días. Con no acercarme ni dejar ir a mi perrita, que tiene casi dos años, ya está. Pero está en mi casa y entran en ella».