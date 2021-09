Natalia Prieto: «Ser impuntual es ser optimista»

—Parece que la velutina se está retirando.

—El trampeo ha ido bien y las condiciones meteorológicas han sido desfavorables para la velutina. Entre todos intentamos frenar su expansión. La erradicación es un ideal. Hay que concienciar a la gente que las avispas velutinas no son más peligrosas que las normales.

—Ha aprendido mucho sobre la velutina.

—Muchísimo. Nunca pensé que iba a saber tanto, ja, ja.

PILAR CANICOBA

—Estuvo unos meses también en Igualdade.

—Para mí, sustituir unos meses a Susana López Abella, por su trayectoria, fue un reto mayúsculo. Tuvimos que reunirnos con muchos colectivos; un trabajo complicado pero muy gratificante. Aprendí muchísimo.

—¿Nunca estuvo en una lista electoral?

—No.

—¿Y no le apetece?

—No me lo he planteado. Estoy tan absorbida en la Xunta, que consume todo mi tiempo. Desde mi cargo se hace bastante labor política. Como alguien me dijo hace poco, la política es información bien explicada. De momento estoy bien donde estoy.

—¿Tiene experiencia xacobea?

—Nunca hice ninguna etapa del Camino. Y es algo que tengo que arreglar, porque creo que si no el vicepresidente me va a cesar, ja, ja. Tengo que planificarme para hacer alguna etapa.

—Pero también tiene una niña pequeña. Igual no es el mejor momento para peregrinar.

—Yo hago malabarismos para estar en todo. Mi niña tiene 3 años y está en el momento que todo se lo pide a mamá. A papá menos. Le dedico el tiempo que me queda, pero es poco. No me llega el tiempo para casi nada.

—¿Trabaja mucho en el coche?

—Muchísimo. Aprovecho porque tengo la suerte de que no me mareo. Bueno, y alguna cabezada de camino a casa también me echo.

—Como Fraga, que llevaba siempre un cojín.

—Sí, ja, ja. Hay días duros, que acabas agotada y por eso aprovechas para echar esa cabezada en el coche, porque sabes que cuando llegues a casa no podrás hacerlo.

—¿Celta o Dépor?

—Yo, de fútbol, poco. Pero siendo de Ourense y viviendo en Vigo, del Celta.

—Haga, por favor, ese ejercicio de breve autodefinición que le pido a todos.

—Me considero muy familiar; creo que soy una persona cercana, con gran sentido de la responsabilidad y optimista. Pero muy tozuda en ocasiones.

—¿Qué tal duerme?

—No mucho, pero lo aprovecho bien, porque me levanto descansada.

—¿Toma café?

—Tres al día.

—¿Cuántos móviles tiene?

—Dos. Uno de trabajo y otro personal. Y la tablet.

—En el tiempo libre que le queda, le gusta...

—Se lo dedico a mi familia y, como buena ourensana, me gusta ir a tomar unos vinos con los amigos de verdad. O invitar a gente a cenar a casa.

—¿Cocina usted?

—Siempre hice mis pinitos pero creo que desde que soy madre, me aplico más. Sobre todo el fin de semana, Y cuando estaba estresada hacía bizcochos. Lo malo es que luego me los como. Ahora los hago con mi hija.

—¿Cómo neutraliza el efecto de los bizcochos?

—Intento sacar dos días semanales para hacer deporte en el gimnasio, aquí en Santiago.

—Dígame algo que haga mal.

—Soy impuntual. Aunque creo que ser impuntual es de gente optimista, porque yo siempre pienso que me va a dar tiempo a llegar a todos los sitios. Es algo que tengo que mejorar.

—Al menos será tolerante con los que también llegan tarde.

—Bueno, a veces me enfado, ja, ja.

—Dígame una canción.

—A mí me encanta la música, pero hay una canción que me da muy buen rollo, que es la de Don't stop me now, de Queen.

—¿Toca algún instrumento?

—No, no toco nada. Mi hermana sí, pero yo, pese a que estuve en el conservatorio algunos años, no le cogí la afición. Me decían que tenía timbre de soprano, pero tampoco me gustó cantar.

—De pequeña ¿qué quería ser de mayor?

—Me encantaba ser peluquera. Venían las amigas de mi madre a casa, las ponía en fila y les hacía coletas, les ponía los rulos... me decían que tenía unas manos de oro.

—¿Qué es lo más importante en la vida?

—La salud, porque sin salud no hay nada. Luego la familia. Y ser honesta; dormir con la conciencia tranquila.