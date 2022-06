«Cuando terminamos el trabajo de renovación del pretensado en la viga, estábamos impermeabilizando la plataforma, y hubo un giro en la pila que arrastró el tablero. En cambio, en este segundo derrumbe ocurrió al revés. Pero además de la viga hay otros problemas en la estructura que no podemos identificar y necesitamos saber cuál ha sido el procedimiento de ruptura para valorar qué haremos en el futuro», expuso Javier Herrero, ingeniero del ministerio que supervisó hace más de veinte años esta obra.

«Nunca había pasado esto»

Este alto cargo de Carreteras reconoció que todo el proceso para volver a tener un viaducto seguro durará bastantes meses, pero incidió en que no pueden exponer qué plan de futuro se marca el ministerio hasta que no puedan acceder al terreno y tomar muestras que aclaren qué ocurrió. «Hasta que no podamos analizar testigos de hormigón y cimientos, no podemos tener certezas. Estamos con muchos equipos de trabajo, pero sobre hipótesis, porque esto nunca nos había pasado antes», señaló Herrero, quien dejó claro que el hormigón del viaducto estaba testado, pero que aun así necesitan tomar nuevas muestras del mismo y entrar en la profundidad de las pilas, algunas a más de 15 metros.