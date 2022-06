PILAR CANICOBA

No se puede negar que estamos en las antípodas peninsulares. El río Miño no es afluente del Guadalquivir, la Costa del Sol carece de parentesco geológico con la Costa da Morte, pulpo y pescaíto frito pertenecen a tradiciones gastronómicas muy diferentes. Allá no hay castros ni ancestros celtas o suevos. Aquí las romerías son más comedidas, no hay rastros de viejas mezquitas, y el recuerdo islámico se limita a una fugaz visita de Almanzor para robar las campanas catedralicias. Flamenco y muiñeira tienen pocos puntos de contacto y el aturuxo en nada se parece al ayeo del cantaor. La puesta de sol en la Alhambra que embelesó a Clinton es de una belleza distinta a la que asombra a Decimo Junio Bruto Galaico en Fisterra.

Se podrían seguir citando elementos que hacen de Galicia y Andalucía realidades distintas y distantes. Sin embargo, en política son gemelas, como habrán comprobado quienes tuvieron la paciencia de seguir la campaña. El parecido entre Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijoo es llamativo. Solo los separa el acento. Pero la similitud no se limita a situarse los dos por encima de la melé electoral, lejos de las riñas, impertérritos ante los ataques, sino que se remonta incluso a sus orígenes. Uno es hijo de la Galicia profunda, el otro de la Andalucía de la emigración, desmintiéndose así el tópico de la derecha clasista que aprende valores conservadores desde la cuna.

Ambos hacen añicos el sambenito que asocia PP y caciquismo en el norte, y el cliché que representa al popular andaluz como un señorito que se pasea a caballo por el cortijo seguido por jornaleros desharrapados que le suplican trabajo. Al llegar se plantean una misión: que su victoria no se vea como una revancha tras cuarenta años de socialismo califal, ni un retorno al viejo fraguismo que tuvo su momento en la antigüedad. Después seducen al voto alérgico a la sigla, haciéndola microscópica para que sea un mero aditamento del candidato. Asistimos en Andalucía a un plagio consentido por el que tiene la patente. Los mismos andaluces que visten ropa procedente de Arteixo son gobernados por un modelo diseñado lejos de las columnas de Hércules.