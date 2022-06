El momento surrealista llegó al inicio. También protagonizado por Olona, que se sacó de debajo del atril un lote de libros de texto de educación primaria destinado a niños de diez y once años. «¿Quiere leerlo? Porque me da pudor», le comentó a Juanma Moreno, que estaba justo a su lado. «¿Qué es la masturbación?», leyó, cerrando el libro escandalizada. «Si a mi hijo se le acerca un hombre en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas», denunció Olona, que acusó a la Junta de estar «adoctrinando». Moreno se sacó otro libro de texto. «Me trajo mercancía caducada. Yo quiero la mejor educación, y libertad para los padres, que puedan escoger su centro de sus hijos».

Olona: «Si necesita una abstención de Vox, no va a ser presidente si Vox no está dentro del Gobierno»

Las encuestas coinciden en que el PP ganará de forma holgada. Según proyectan, tampoco existen muchas dudas de que Juanma Moreno obtendrá más escaños que la suma de las tres listas de izquierdas. Y la gran incógnita está en si Vox entrará o no en el Gobierno. Los de Santiago Abascal advierten de que se vayan olvidando de una reedición del modelo de Ayuso en la Comunidad de Madrid, en donde Vox se abstuvo para facilitar su presidencia. Las cosas han cambiado y ahora reclaman entrar en los ejecutivos. Olona lo dejó ayer muy claro: «No le voy a tener en cuenta algunas cositas que está diciendo en campaña: que hay que frenar a Vox, que no me quiere de vicepresidenta...», dijo a Moreno. «No se lo voy a tener en cuenta, va a tener mi mano tendida después del 19J. Ahora bien, porque lo que Vox dice durante la campaña, lo cumple: si tan solo necesita una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno», advirtió.