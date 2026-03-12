Muere Antón Louro, exdelegado del Gobierno en Galicia y un político que dejó amigos allí donde fue
PONTEVEDRA / LA VOZ
OBITUARIOS · Exclusivo suscriptores
Fiel al PSOE siempre y considerado una figura clave para que Touriño llegase a presidir la Xunta, falleció a los 73 años en Pontevedra, donde residió gran parte de su vida12 mar 2026 . Actualizado a las 10:44 h.
Murió Antón Louro. Falleció en Pontevedra, donde vivió gran parte de su vida, a punto de cumplir los 74 años (su aniversario sería en tres días, ya que vino al mundo un 15 de marzo