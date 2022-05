Fernando Suárez pide contar con todos os colectivos cando se deseñan ferramentas tecnolóxicas Sandra Alonso

A revolución dixital xa está aquí e con ela toca enfrontar retos tecnolóxicos do máis diverso: conexións ultrarrápidas, dispositivos de menor tamaño ou sistemas con intelixencias case humanas. Tamén outros que semellan menos importantes e que se cadra son máis urxentes, como é o de integrar certos colectivos no uso das novas tecnoloxías. Sobre esa dificultade sabe moito Fernando Suárez Lorenzo, presidente do Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia. Contar cos maiores e poñer o foco sobre o beneficio das ferramentas son algunhas das claves que el destaca.

—Fálase moito da fenda dixital, pero que é exactamente iso?

—Pois é a distinta posibilidade de acceso tecnolóxico. Dito doutra forma, son as dificultades que teñen distintos colectivos por razón de idade, xénero, localización ou outros factores para o manexo dunha tecnoloxía. Por exemplo, a poboación de máis idade ten máis problemas con certos servizos que a xente nova. E entre os maiores, as mulleres seguramente tiveron menos acceso a formación e menos vida laboral que os homes, polo que a capacitación é menor. Logo está o lugar, xa que no rural pode haber menos cobertura e iso tamén implica unha fenda. Pódese ver desde moitas perspectivas, non só desde a do coñecemento.

La Administración exige ya solicitudes solo por internet, pese a la brecha digital carlos punzón

—Moitos maiores teñen dificultades para usar un ordenador ou un móbil. Cal é a solución?

—Cos maiores temos que ir paso a paso. Hai que acompañalos. Non pretendamos que todos teñan un ordenador con Zoom [programa informático de uso profesional] para facer videochamadas, pero con paciencia poden ter un móbil con WhatsApp. Ao principio ao mellor non enfocan ben ou non lles funciona o audio, pero hai que facerlles entender que cunha pequena aprendizaxe hai beneficios. Así poderíamos romper esa fenda dixital e iso permitiríalles facer máis cousas.