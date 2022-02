Cierre de oficinas

El origen del problema. El proceso de concentración bancaria que comenzó con la última crisis financiera provocó un importante ajuste en la red de sucursales. Y este cierre de oficinas —en el último año en Galicia bajaron la persiana un 15 % y casi un 40 % desde el 2015— es el origen del problema para los mayores porque, o bien tienen que desplazarse a otros municipios o, en su defecto, se han visto obligados a usar cajeros automáticos o aplicaciones de banca electrónica, cuyo funcionamiento desconocen o les resulta complejo sin ayuda.

Falta de atención

El avance de la clientela digital. Las entidades financieras justifican la necesidad de reducir su red de sucursales y los horarios y modos de atención personal por un doble motivo: la necesidad de mejorar su cuenta de resultados (años de tipos ultrabajos le han dado un buen mordisco a la rentabilidad del negocio) y adaptarse a las preferencias de los clientes, que cada vez más optan por canales digitales para operar. La consecuencia es la exclusión financiera de quienes carecen de competencias digitales, como es el caso de los más mayores —aunque no solo de ellos, según confirman las encuestas—, y que se agudiza en el medio rural.

Denuncia

Campaña en internet. Padecer tal situación fue lo que llevó a Carlos San Juan a lanzar la campaña Soy mayor, no idiota. Con ella pedía el apoyo para «humanizar» el trato que los bancos dispensan a los mayores. El eco social fue tan amplio, que este miércoles viajó a Madrid para registrar 600.000 firmas en el Ministerio de Economía y en el Banco de España. La campaña de recogida continua, pero la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, le confirmó a San Juan personalmente que la banca atendería sus demandas.

Mediación política

Calviño empuja a la banca a resolverlo. A finales de enero, la ministra se reunió con las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) para abordar el problema expuesto por el sector de mayor edad. Los emplazó a, en el plazo de un mes, presentar un plan de medidas eficaces para atender al colectivo.

Plan de actuación

Tendrán atención preferente en las entidades. Dado que esta última ola de descontento es un torpedo más contra la frágil reputación de las entidades financieras, estas se han apresurado a anunciar que tomarán medidas, entre ellas, ampliar de nuevo el horario de las oficinas hasta las 14 horas o disponer de atención especializada, personal y preferente para los sénior.

El sociólogo Eleder Piñeiro imparte clases sobre aspectos socioeconómicos de la vejez en la Universidade da Coruña CESAR QUIAN

Eleder Piñeiro, experto de la Udc en economía y mayores

«La tecnología puede unir, pero no se le puede imponer a nadie»

Este sociólogo sugiere no sobredimensionar lo digital y facilitar el aprendizaje para reducir la brecha con los mayores

Eleder Piñeiro (A Coruña, 1983) es sociólogo y profesor en el máster de Políticas Sociais de la Universidade da Coruña, en donde imparte Aspectos socioeconómicos de la vejez. Una de las ideas que utiliza en sus clases para explicar la brecha tecnológica con los mayores es la de los nativos y extranjeros digitales.

—¿A qué se refiere cuando habla de inmigrantes digitales?

—Son términos que surgen en torno a los años 2000, justo cuando empiezan a despuntar las redes. Ahí empieza a generarse un paisaje en el que hay gente que ya nace con su aparatito tecnológico debajo del brazo y otra que no, lo que nos acaba llevando a vivir esa llamada brecha digital.

—Esa idea asume que la tecnología es fundamental en el día a día de las personas.

—Ese es un poco el problema. No hay que sobredimensionar lo tecnológico porque al final es un medio más, al igual que lo fue el arco o el fuego en su día. O el propio automóvil. Estamos dando por supuesto que el ciudadano ideal es el que sabe cómo funciona la tecnología e internet. Cada vez se escucha más «abuelo, no te enteras» o «abuela, ¿cómo no tienes redes sociales?». Esas ideas actúan como sanciones morales. La tecnología puede unir, porque muchos mayores socializan enseñando la foto de su nieto en el móvil, pero no se le puede imponer a nadie. Quizá haya jubilados que después de una vida de trabajo no tengan ganas de formarse en el uso de estas tecnologías y prefieran jugar al dominó o aprender a tocar la guitarra.

—Muchos mayores se quejan de esa imposición de lo tecnológico.

—Lógicamente esa brecha se presenta en su vida diaria de muchas formas. Sin ir más lejos, el otro día un club de fútbol pidió a sus abonados que sacasen la entrada por internet para ir a ver un partido. Pues socios de toda la vida, quizá con más dificultades digitales, tuvieron que hacer cola y otros seguramente se quedaron sin ir al estadio. Esas desigualdades se están agrandando.

—¿Por qué aumenta esa brecha?

—Los mayores viven cada vez más. Algunos no tienen redes humanas, por lo que están desconectados de muchas cosas, como lo digital. Las tecnologías son lenguajes que hay que aprender, cuando caes en un ecosistema que eclosiona de golpe y en el que no habías vivido nunca, como le pasa a los mayores.

—A veces parece que la sociedad se olvida de esas dificultades.

—En mis clases me gusta decirle al alumnado que se fije en el ritmo de un semáforo para entender la tecnología. ¿Puede cruzar todo el mundo al mismo tiempo? A lo mejor alguien necesita ayuda porque va en silla de ruedas o con muletas. Puede suceder con niños de tres años y con señores de 93, que lógicamente es lo más habitual. En ese sentido, la tecnología es un poco como una ciudad: da por supuesto que todos estamos ágiles y podemos cruzar sin ayuda. Por otro lado, hoy todo pasa por tener un móvil cargado y conectado a internet, pero mucha gente no puede costeárselo, por lo que el acceso está restringido. Y si nos lo imponen como un deber diario, quizá habría que facilitarlo.

—¿Cómo se pueden corregir esas desigualdades?

—Necesitamos fortalecer los espacios cívicos y facilitar el aprendizaje en más ámbitos, como los centros de día. Nuestro estado de bienestar está algo cojo y los cuidados recaen sobre las familias, concretamente sobre las mujeres, que no siempre llegan a todo porque tienen otras ocupaciones.