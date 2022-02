El sociólogo Eleder Piñeiro imparte clases sobre aspectos socioeconómicos de la vejez en la Universidade da Coruña CESAR QUIAN

Eleder Piñeiro (A Coruña, 1983) es sociólogo y profesor en el Máster de Políticas Sociais de la Universidade da Coruña, en donde imparte Aspectos socioeconómicos de la vejez. Una de las ideas que utiliza en sus clases para explicar la brecha tecnológica con los mayores es la de los nativos y extranjeros digitales.

—¿A qué se refiere cuando habla de inmigrantes digitales?

—Son términos que surgen en torno a los años 2000, justo cuando empiezan a despuntar las redes. Ahí empieza a generarse un paisaje en el que hay gente que ya nace con su aparatito tecnológico debajo del brazo y otra que no, lo que nos acaba llevando a vivir esa llamada brecha digital.

—Esa idea asume que la tecnología es fundamental en el día a día de las personas.

—Ese es un poco el problema. No hay que sobredimensionar lo tecnológico porque al final es un medio más, al igual que lo fue el arco o el fuego en su día. O el propio automóvil. Estamos dando por supuesto que el ciudadano ideal es el que sabe cómo funciona la tecnología e Internet. Cada vez se escucha más «abuelo, no te enteras» o «abuela, ¿cómo no tienes redes sociales?». Esas ideas actúan como sanciones morales. La tecnología puede unir, porque muchos mayores socializan enseñando la foto de su nieto en el móvil, pero no se le puede imponer a nadie. Quizá haya jubilados que después de una vida de trabajo no tengan ganas de formarse en el uso de estas tecnologías y prefieran jugar al dominó o aprender a tocar la guitarra.