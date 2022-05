¡Silencio, se rueda!

He ahí el principal legado que ha de cultivar, a su manera, el recién llegado. Mientras Galicia protagoniza estos días una transición plácida, España se abisma en un caos cada vez más profundo que llega al meollo más sensible del Estado. Aquí sale un presidente y entra otro con una coreografía en la que no falta detalle y se respetan con escrúpulo las formas; allá todo consiste en entregar cabezas de turco y de turno para satisfacer a los insaciables amigos del caos. Alfonso Rueda entra en el poder sin los moratones sucesorios; Pedro Sánchez lo mantiene a la desesperada entregando más y más rescates, viendo a lo lejos las banderas de estabilidad que salieron de Galicia y toman posiciones en la política española. Hay un apóstol gallego que se va a predicar fuera la sensatez y otro que se instala dispuesto a ganar otro jubileo.

Ya lo hizo Trump con el FBI Antes de Paz Esteban fue James Comey. Hablamos del director del FBI cesado por Donald Trump. La agencia cumplió con su deber al seguir las pistas sobre la intromisión de Putin en las presidenciales. Tal investigación respondía al interés nacional pero no al particular del presidente, y en consecuencia Comey se convirtió en un precedente de lo que ahora ocurrió con la jefa del CNI. Si cambian rusos por independentistas tendrán la misma ecuación, idéntico desenlace y la cabeza que cae una vez que el pulgar de la Casa Blanco o de la Moncloa se inclina hacia abajo. Había muchos motivos para escrutar a los sediciosos del procés, entre ellos otra sospechosa conexión rusa. Por encima de esa consideración está la amistad política entre ellos y el presidente, el cual no solo los indulta sino que les otorga una inviolabilidad que solo disfrutaba el jefe del Estado. Es que en realidad su poder es superior al del monarca. Lo extraño es que quieran separarse de un Estado que ya es casi suyo. Al menos llega al CNI alguien de Mugardos. Siniestro total, redundante Cuando España va camino del siniestro total, el grupo homónimo se despide. ¿Para qué ser redundante? Colesterol alto, hipertensión, achaques propios de la edad explican que se baje el telón de la banda que hizo que pasáramos en paz del Movimiento Nacional a la movida. Las analíticas de los miembros ya son delatoras, pero no se olvide otra de las causas: la libertad ya no es lo que era. Casi ninguna de sus canciones superaría la censura imperante. Las pueden seguir escuchando en casa, y aún así con auriculares, o en el coche con las ventanillas subidas. Solo en ambientes insonorizados, en la clandestinidad musical, es posible tararear letras sobre maricones de playa, el carallo de sal de Galicia, la abundancia de putas o la pirola del ayatola. Hasta da un no sé qué el escribirlas. Mira uno a su alrededor por si hay cerca un delator capaz de instruir una acusación. Ahora esas cosas no se dicen; se reprimen y se llevan al subconsciente a la espera de tiempos mejores. Dicen ellos en el adiós que «no volverá a ocurrir». Ojalá que sí.