Sin estudios «serios»

En esta etapa, la Xunta detecta falta de planificación y errores flagrantes. No se realizaron «estudios serios» de la futura explotación ferroviaria en un escenario de cambio de ancho. Tampoco se analizaron los impactos de esta modificación en los tráficos de mercancías y en los ramales de acceso a los puertos. Y sobre todo, no se planteó una línea de alta velocidad segregada de la convencional, para que los trenes mercantes circularan por esta última al no estar desarrollada en este ámbito el material rodante de rodadura desplazable o ancho variable. La línea de alta velocidad se solapaba sobre tramos de la convencional y, para complicar aún más las cosas, «los tramos del eje atlántico que quedaban fuera de servicio al inaugurar las variantes, se desmantelaban y se permitía su uso público como sendas verdes». En esta etapa se pusieron en servicio el tramo A Coruña-Santiago-Padrón y la variante de Portas (Portela-Vilagarcía).

El cambio de ancho de vía permitiría que los AVE de la competencia de Renfe lleguen a Santiago pablo gonzález

Mobilidade también analiza la segunda fase en la construcción del eje atlántico, a partir del 2010, en la que se intentan subsanar algunos errores cometidos en la vertiente norte, pero tal vez de forma insuficiente. El entonces Ministerio de Fomento encargó a Ineco, la empresa pública de ingeniería, una serie de estudios que nunca se hicieron públicos sobre la coexistencia del eje atlántico con la llegada de los servicios de alta velocidad. En esos estudios se proponía una vía de ancho mixto en algunos tramos, así como aprovechar partes del antiguo trazado que fueron sustituidos por variantes pero que quedaron conectados a la red. También se planteaba la posibilidad de recuperar tramos del eje atlántico que quedaron fuera de servicio «para reducir la longitud de la instalación de los tramos de ancho mixto».