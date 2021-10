Feijoo sobre Miguel Corgos: «Coñece Facenda do principio ao fin, non vén a aprender»

Xoán A. Soler

El nuevo conselleiro de Facenda, Miguel Corgos López-Prado, juró su cargo a primera hora de esta mañana en el Pazo de Raxoi (su nombramiento se publica hoy en el DOG) bajo la atenta mirada del presidente de la Xunta, de todos los conselleiros que ahora serán sus compañeros y de una representación de la sociedad civil. Ni Corgos ni Alberto Núñez Feijoo deseaban ese trance, según confesaron en sus intervenciones, y hubieran preferido que fuera Valeriano Martínez el que presentase hoy mismo en el Consello que se celebrará en San Caetano los presupuestos de Galicia para el 2022. Porque por primera vez en la historia de la Administración gallega se produce un relevo en una consellería por el fallecimiento del titular, y no por pérdida de confianza política o a petición personal, que han sido las motivaciones habituales hasta ahora.

El nuevo conselleiro confesó que en los últimos siete últimos años mantuvo una relación muy intensa con Martínez: «Foi un gran compañeiro e xefe co que cheguei a ter unha relación moi persoal. Para el vai a miña primeira lembranza, estou seguro que todos prefeririamos estar como hai un mes, e non nestas circunstancias», dijo. El economista coruñés, nacido en 1971, agradeció al presidente de la Xunta la confianza depositada, con el convencimiento de que no va a defraudar las expectativas. También tuvo palabras para el personal de la Administración que le ayudó en los últimos años como director xeral de Planificación e Orzamentos.

Tras pedir disculpas a su familia y amigos por sus «trece anos desaparecido» al servicio de Xunta, Corgos adelantó que seguirá la estela de los tres conselleiros que le precedieron -Marta Fernández Currás, Elena Muñoz y el propio Valeriano Martínez-, apoyando a las consellerías en un momento de expansión para sacar adelante sus proyectos, pero garantizando la sostenibilidad financiera de Galicia, sin perder de vista las negociaciones para mejorar la llegada de fondos, ya sean estatales o europeos. También recordó otras responsabilidades que recaen ahora sobre él, como el diseño de la política de personal de la Xunta y su digitalización, para hacerla más accesible al ciudadano.