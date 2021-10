Guarderías gratis y nuevo modelo de residencias: las apuestas de Feijoo en un intenso debate sobre el estado de la autonomía

Antes de entrar en materia, Feijoo desveló que el PP había solicitado un aplazamiento del debate de cinco días para superar el impacto emocional, aunque finalmente no se produjo. El presidente, sin embargo, agradeció el visto bueno al cambio del BNG, dejando entrever que el PSdeG no había aceptado la modificación. Caballero explicó después que no hubo un rechazo, sino una propuesta de fecha alternativa de complejo encaje. El socialista aseguró que este asunto se trató con los portavoces de forma «afable», y le afeó al PPdeG un tuit en el que le reprochaban no haber respetado el luto oficial.

Otro aspecto que distinguió el primer debate de la autonomía pospandemia es el regreso del público a la tribuna de invitados, que se fueron turnando según el color político de quien intervenía. El discurso de Feijoo fue seguido por los cinco delegados territoriales de la Xunta y alcaldes como el de Sanxenxo, Telmo Martín, o el presidente del CES, Agustín Hernández.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, escuchó a Feijoo y a Caballero. A este último lo siguieron también la expresidenta del Parlamento, Dolores Villarino, o el senador y presidente del PSdeG, Fernández Leiceaga. Acto seguido se produjo un pequeño relevo para seguir el discurso de Ana Pontón, cuando el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo acto de presencia, al igual que su homóloga de Allariz, Cristina Cid, así como representantes de la CIG.

Hay una idea que marcó de manera transversal el discurso pronunciado por Ana Pontón en el primer debate sobre el estado de la autonomía que afronta como líder de la oposición. Y esa idea es el emplazamiento que la portavoz nacional del BNG hizo al presidente de la Xunta para pensar una Galicia «en grande», con amplitud de miras, ambiciosa, que crea en sus propias potencialidades. «Non podo ocultar a preocupación que sinto cando vexo ao presidente do meu país reducindo Galiza a un simple satélite de Madrid», reprobó Pontón.

Y esa invocación a dejar atrás la Galicia pequeña para pensar a lo grande la fue vistiendo minuto a minuto la dirigente nacionalista casi con cada frase. La utilizó para denunciar el veto del PP a todo lo que signifique la defensa de Galicia, desde la negativa a la tarifa eléctrica propia y el concierto económico gallego, hasta el plan de refuerzo de la atención primaria, el pacto por la ciencia o la transformación del modelo de las residencias de mayores. «Só lle di si a Casado, ao centralismo e aos lobis económicos amigos do PP», señaló a Alberto Núñez Feijoo.

Pontón puso de relieve que Galicia se merece «moito máis» que un presidente que se mueve entre la sumisión al líder nacional de su partido, Pablo Casado, y la confrontación al Gobierno de Pedro Sánchez, pues considera que esa es una tarea estéril «que nos conduce á irrelevancia». De acuerdo con su lectura, las políticas practicas por el PP desde San Caetano han empequeñecido el músculo industrial de Galicia, con al destrucción de 14.700 empleos en ese sector, y con Alcoa, Barreras, Vulcano o Vestas en dificultades.

También dejan un país más pequeño en el campo de la innovación, en los servicios públicos, en el ámbito financiero, en igualdad o en la promoción de la cultura y la lengua propias En resumen —prosiguió la líder nacionalista—, las políticas del PP legan una Galicia «máis pequena en poboación», en claro declive demográfico «e que levou a coller as maletas a 200.000 mozos e mozas» para buscar un futuro laboral o profesional fuera de la comunidad.

Para corregir esta situación, Pontón animó a la Xunta a cambiar el paso, a asumir parte de la agenda nacionalista y a poner en cuestión un centralismo político que enriquece a Madrid y empobrece a Galicia. Así que se lanzó de cabeza a desgranar, como una especie de mandamientos, los diez objetivos estratégicos para corregir el rumbo y que Galicia cobre dinamismo y vuelva a ganar población.

El primero de los retos consiste en ampliar el autogobierno, en ganar peso político «para que se nos recoñeza como o que somos, unha nación». A este le sigue la mejora de la financiación, para «ter a chave dos nosos cartos», y el impulso a la política industrial, poniendo freno a las deslocalizaciones y el cierre de empresas. Le sigue, en cuarto lugar, las infraestructuras, con la apelación al rescate de la AP-9, y el refuerzo de los servicios públicos, «empezando polo máis urxente», que según Pontón consiste en sacar la prestación sanitaria de la uci e impulsar un plan de choque de 200 millones de euros para la atención primaria.

El impulso a la innovación, la emergencia climática o el avance en las políticas de igualdad, a las que pidió destinar 1 de cada 100 euros del presupuestos, son los otros bloques del decálogo nacionalista, que se cierra con el compromiso con la lengua y la cultura gallegas, así como con la defensa de una democracia de calidad.

«Galiza é un gran país e non se merece un presidente que pensa e actúa en pequeno», concluyó Pontón, cuya intervención fue observada desde la tribuna de invitados por varios cargos locales del BNG como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, la portavoz local en Santiago, Goretti Sanmartín, responsables de la Mesa Pola Normalización, la CIG o Galiza Nova o la alcaldesa de Allariz.

El secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, se subió este miércoles a la tribuna parlamentaria del debate sobre el estado de la autonomía para enfrentarse a un presidente de la Xunta al que calificó de «escapista», del que dijo que no toma medidas para resolver los problemas de los ciudadanos, y que actúa como una especie de «Pablo Casado bis» que solo busca la confrontación con el Gobierno central por mero interés partidario. «Está máis preocupado en ser líder da oposición que en exercer de presidente de Galicia», censuró.

Caballero aprovechó su intervención de 45 minutos para repasar área a área las políticas desplegadas por el Gobierno del PP, empezando por la sanidad, donde denunció un deterioro del sistema, la ampliación de los tiempos de espera, la extensión de la atención telefónica o la carencia de personal, «porque non se cubren baixas nin vacacións». Continuó por la educación, y echó en cara a Feijoo que no haya recuperado la gratuidad de los libros de texto o el nivel de financiación que tenían las universidades en el 2008, y prosiguió con la política industrial, al valorar que si se buscara algún ámbito al que haya contribuido la Xunta, «o folio en branco é a resposta».

Y es que Caballero entiende que la Xunta dirigió su estrategia más a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez que a resolver los problemas de los gallegos. La «estratexia conservadora» del Ejecutivo popular ante la crisis consiste en la falta de impulso, de objetivos y de medidas, cuando no en tomar decisiones inconexas y sin un rumbo claro.

Frente a ello, contrapuso el modelo socialista fundamentado en una recuperación anclada en tres elementos. En primer lugar, en el refuerzo de los servicios públicos, especialmente la sanidad, pero también la educación y las políticas sociales «para non saír desta crise con máis desigualade». También apostó, en segundo lugar, por afrontar los retos económicos de la transición ecológica y la transformación digital, apostando por las políticas de innovación con el fin de avanzar hacia un modelo que genere mayor productivas. Y en tercer lugar, puso el acento en la generación de empleo, una cuestión que considera «clave para medir os efectos da recuperación».

En su discurso, seguido desde la tribuna de invitados por dirigentes socialistas como el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, o la expresidenta del Parlamento Dolores Villarino, el líder del PSdeG defendió la reforma del marco estatutario para avanzar hacia un modelo de gobernanza más actualizado y que incorpore nuevos derechos como el de una vejez o una muerte digna. Y en apartado demográfico, dijo compartir el análisis sobre el declive que hace el Gobierno gallego, si bien matizó que pretender a estar alturas que alguien crea que la Lei de Impulso Demográfico sirve para algo es como estar «nos mundos de Yupi». Por ello, relegó la norma a una mera carta a los Reyes Magos.

Con todo, Gonzalo Caballero insistió en mostrar la mano tendido para alcanzar acuerdos con el PP en torno a la recuperación económica. Eso sí, siempre y cuando las recetas que se manejen busquen la salida «dende a esquerda» y desmarcando de la política regresiva que, en su opinión, representa el PP.